"Broers terroriseren onze wijk"

Vertommen

"Ik woon al 39 jaar in de wijk, maar nu ben ik het grondig beu", vertelt de 66-jarige Etienne Engelborghs. "Onlangs hebben die broers en hun bende mij nog met de dood bedreigd. 'We gaan je een kogel tussen je ogen jagen', klonk het. En onlangs hebben ze ook een steen door de ruit van mijn veranda gegooid, terwijl daar vaak kinderen spelen - mijn vrouw is onthaalmoeder. Gelukkig waren er op dat moment geen kindjes aanwezig, want dat had heel anders kunnen aflopen. Al was het prijskaartje ook al niet min: 3.000 euro schade. De laatste weken is het hier eerder een getto dan een rustige woonwijk."



Etienne wordt bijgetreden door buurtbewoners Yvette Mincke (55) en Marc Vermylen (62). Die laatste was vroeger nog schepen, en momenteel voorzitter van het wijkcomité. "Die pesterijen zijn al zo'n zeven jaar bezig", klinkt het "Onderbroeken die aan de wasdraad hangen, steken ze in brand. Ze bedreigen ons en schelden ons uit. Ze hebben ook al heel wat hectare bos in brand gestoken, breken in, vandaliseren onze huizen, laten hun honden op ons los, en ga zo maar door. Enkele bewoners zijn intussen al verhuisd om aan de overlast te ontsnappen. Het moet gedaan zijn, en daarom zijn we nu naar de burgemeester en de politie gestapt."



Burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) en de politie zijn op de hoogte. Zij zitten op maandag 30 januari samen om te bekijken wat er gedaan kan worden. "Maar het staat vast dat er wat moet veranderen", zegt Swiggers. "We zullen een actieplan opstellen, zodat de rust in de wijk kan terugkeren. Alles is hier onschuldig begonnen, maar de laatste weken is de situatie zwaar geëscaleerd. Doodsbedreigingen, inbraken, banden die plat gestoken worden... Dat is allemaal een brug te ver. We zullen samenzitten met de sociale huisvestingsmaatschappij om het over het gedrag van die bewoners te hebben."