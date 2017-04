Schot gelost bij ruzie op parking ambianceclub 't Hazepad

Op de parkeerplaats van ambianceclub 't Hazepad in Grobbendonk is zondagochtend vroeg een schot gelost. Buiten was er een ruzie ontstaan, waarop iemand een pistool bovenhaalde. Er raakte niemand gewond. Het parket onderzoekt de zaak.

De lokale politie van de zone Neteland is rond 3 uur opgeroepen voor een schietpartij aan ambianceclub 't Hazepad op de Herentalsesteenweg in Grobbendonk. Bij aankomst van de politie was er niets meer te zien. Het enige dat de politie kon aantreffen, was een gaatje onderaan de dakgoot, het resultaat van het geloste schot.



"Volgens de verklaringen van getuigen zou er op de parking buiten voor de deur van de club op een of andere manier een ruzie zijn ontstaan. Een van de betrokkenen haalde een pistool boven", klinkt het bij de lokale politie Neteland. "Een van de omstaanders, we vermoeden een vriend, wilde de gewapende man overmeesteren toen die het wapen zag, waarop een schermutseling ontstond. Tijdens de vechtpartij is er een schot gevallen", zegt een woordvoerder bij de politie.



De kogel heeft gelukkig niemand geraakt, maar heeft zich in de onderkant van de dakgoot van de club geboord.