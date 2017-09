"Ik ben echt doodsbang"

'Hallo, ik ben Ingrid. 47 jaar, 1,58 meter en 52 kilogram. Ik sta open voor seksspelletjes. Adres:...' Met dat sms-bericht in handen belde dinsdagmiddag een man aan bij Ingrid Bekers (66) uit Grobbendonk. De man wilde van bil gaan, maar Ingrid viel uit de lucht. "Ik ben geen sekspoes. Iemand anders heeft mijn naam en adres verspreid via een sekswebsite", benadrukt Ingrid. JEF VAN NOOTEN

Ingrid hing een briefje op de deurbel. Wie zijn naam niet zegt via - Peter Vanderveken De 66-jarige Ingrid Bekers uit Grobbendonk zat dinsdagnamiddag nietsvermoedend te naaien aan haar naaimachine toen de deurbel ging. Omdat niemand antwoordde via de parlofoon, deed ze de deur niet open. Maar de man die aan de deur stond, zat blijkbaar op hete kolen. "Even later ging de bel opnieuw. Opnieuw geen gehoor via de parlofoon, maar deze keer ging ik toch de deur open doen. Er stond een klein, grijs, dik ventje met een staart aan mijn deur", getuigt Ingrid.





Sekswebsite De onbekende man vertelde dat hij voor de seks kwam en maakte aanstalten om binnen te komen. Ingrid viel uit de lucht.



"Toen hij mijn verbazing zag, zei hij me dat ik hem een sms-bericht had gestuurd om seksspelletjes te komen spelen", vertelt de vrouw. "Ik vroeg of ik het mocht lezen. 'Hallo, ik ben Ingrid. 47 jaar, 1,58 meter en 52 kilogram. Ik sta open voor seksspelletjes...' stond er te lezen. Gevolgd door mijn adres. Ik ben mijn bril gaan halen om het nog eens te lezen, want ik kon het niet geloven. De leeftijd, lengte en gewicht waren foutief, maar het waren wel mijn naam en adres."





Akelig Het sms-bericht was verstuurd via 7779, een nummer dat verbonden blijkt aan een sekswebsite. Een website die Ingrid nog nooit heeft bezocht. Voor haar is het een raadsel wat er aan de hand is.



"Vermoedelijk heeft iemand met mijn naam en adres berichten verstuurd via die sekswebsite. Maar ik heb geen flauw idee wie hier achter kan zitten. De politie vroeg of ik een misnoegde ex-partner heb. Maar ik heb al 10 jaar geen relatie meer gehad", zegt Ingrid.





Politie bellen "Het is alleszins een zeer ziekelijke 'grap'. Het is vooral erg akelig dat mijn adres er bij stond. Wat als er de komende dagen nog meerdere mannen aan mijn deur staan. Deze persoon is vertrokken toen hij besefte dat er iets niet klopte. Maar wat als de volgende man geen 'neen' aanvaardt?"



Sinds ze de onbekende man aan de deur kreeg, zit de schrik er goed in bij Ingrid. Ze vreest dat er de komende dagen nog meer mannen zullen opdagen die op zoek zijn naar seks.