Naar Mexico om Max (6) te redden

De wereld staat stil voor het gezin van Lenny Sterckx en Manu Hendrix uit Humbeek. Bij hun oudste zoontje Max (6) werd in december van vorig jaar een zeldzame hersenstamtumor ontdekt. In België konden de dokters hen niet helpen. Max ging er zienderogen op achteruit. "Uiteindelijk vonden we een sprankeltje hoop... in Mexico. Het gezin verhuisde twee maanden geleden halsoverkop. De behandeling slaat aan. "En dus is er weer hoop", zegt mama Lenny. Om de peperdure kost te dekken werd een crowdfunding opgestart. DIMITRI BERLANGER

Max Hendrix (6) lijdt aan hersenstamkanker. - RV Tot kort voor Kerstmis deed niks vermoeden dat er iets mis was met de energieke, lieve en attente Max Hendrix. "Tot hij het plots moeilijk kreeg om nog te eten, evenwichtsstoornissen vertoonde en last had van hoofdpijn", legt mama Lenny Sterckx uit.



Onderzoeken leidden tot een keihard verdict: een ponsglioom, ofwel hersenstamtumor. "Deze agressieve kanker zit verweven door alle levensnoodzakelijke zenuwen in het hoofd. De kankercellen reageren daarbij ook niet of nauwelijks op gewone behandelingsmethoden en de tumor kan operatief niet verwijderd worden. In ons land krijgen jaarlijks twee tot drie kinderen deze vreselijke diagnose te horen."





Diepe ravijn De wereld van het gezin stortte in en Max ging er zienderogen op achteruit. Geen enkel lichtpuntje kregen we te horen. 'Ongeneeslijk', 'nog nooit een kindje kunnen redden', 'gemiddelde levensverwachting na diagnose is slechts 9 maanden', 'radiotherapie werkt enkel levensverlengend',... Daar zit je dan als ouder. Je wereld stort in. De grond onder je voeten zakt weg alsof je in een diep ravijn valt. Onbeschrijfelijk hoe hartverscheurend het is om je eigen kind op zo'n korte tijd te zien wegkwijnen van een levenslustige, energieke, sportieve jongen naar dat hulpeloos wezentje dat niets meer kan. Plots niet meer kunnen fietsen, niet meer kunnen stappen, niet meer spelen, zelfs niet meer kunnen slikken..."





Duitsland en Londen De Belgische dokters konden Max niet helpen. Toch bleef het gezin strijdvaardig. "We trokken naar Frankrijk voor een behandeling die de klassieke radiotherapie combineert met zeer specifieke medicijnen. De situatie van Max stabiliseerde, maar Max kon niet meer zelfstandig bewegen en niet meer praten. De behandeling kon de groei van de tumor vertragen, maar helaas bleek het effect van de behandeling niet van lange duur." Geconfronteerd met deze nieuwe tegenslag, speurde het gezin verder de wereld af naar een oplossing. "Na omzwervingen in Duitsland en Londen beslisten om naar Mexico te vertrekken. Dokters in het Mexicaanse Monterrey hebben een nieuwe behandeling ontwikkeld die de volledige tumor bestrijdt en succesvol zou zijn. Net als elke andere ouder grijpen we elke kans om het leven van ons zoontje te redden."



Sinds begin juni vertoeven Max, kleine broer Leo en de ouders in Monterrey. "De behandeling werd onmiddellijk opgestart en de eerste signalen zijn hoopgevend. Max is een doorzetter. Hij wordt sterker en zijn spraak komt beetje bij beetje terug."