Hele buurt schiet familie te hulp

Heel Beigem helpt

"Al zeker zestig mensen hebben maandag en vandaag (gisteren, red.) iets gebracht", zegt cafébaas Nils Spinnoy. "Ik heb een hele camionette vol kledij, een frigo, donsdekens, noem maar op. Maar ook de kleine alledaagse dingen zijn nodig, van kookpotten en pepervaatjes tot een tv-kast."



Nu wil Nils samen met vrijwilligers zelfs een benefiet organiseren. "Iedereen kent de familie en vindt het verschrikkelijk wat gebeurd is. Heel Beigem ging zijn groenten en fruit in hun hoevewinkel kopen. Wim, een van de zonen, is hier een vaste klant. Het is maar normaal dat we helpen zoveel we kunnen."



Ze denken eraan om een spaghetti en croque-monsieurfestijn te organiseren in de parochiezaal om geld in te zamelen. Gisteren vond een eerste vergadering in café Dennenhof plaats. "Wat een opkomst, het verbaast me niets of heel Beigem was aanwezig", aldus Nils.



Stefaan Van Dorslaer, de eigenaar van de boerderij, is helemaal overdonderd door de vrijgevigheid. "Ongelofelijk, straks hebben we zelfs meer dan we hebben verloren. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Mijn buurman stelde zelfs voor om met een borstel de as hier op te kuisen en van een andere buurman mogen we met de hele familie in zijn vrijstaande boerderij logeren. En daar stopt het niet. Talloze inzamelingen worden door buren en vrienden op poten gezet en ook de Landelijke Gilde Beigem wil hun dauwtrip op paasmaandag in het teken van de familie zetten.



De arme boer voelt er zich zelfs schuldig over. "Ik zei nog tegen vader: We moeten toch iets terugdoen om de mensen te bedanken."