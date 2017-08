"Zo'n tekening wil je niet op je huis"

Vandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag gevels van huizen, auto's en een frituur beklad met graffiti. Vooral bewoners van de Veldkantstraat in Grimbergen zijn getroffen. De daders sloegen er op vijf plaatsen toe. Ze brachten obscene tekeningen en opschriften aan. Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) heeft weet van tien meldingen die zijn binnengekomen bij de politie. DIMITRI BERLANGER

Van dit huis werd het rolluik beklad. - Baert Marc Voor Daniel Plaskie uit de Veldkantstraat 171 was het zaterdagmorgen allesbehalve een aangename start van het weekend. "De buurvrouw heeft mij wakker gebeld. Ze wilde me verwittigen dat er iets op de gevel stond..." Toen Plaskie buiten ging kijken moest hij zich even de ogen uitwrijven. Een onverlaat had er niets beters op gevonden dan een tekening van een penis op zijn gevel te spuiten. "Ik ben vrijdagavond weggeweest en pas laat thuisgekomen. De hond heeft wel eens hard geblaft maar verder heb ik niks gemerkt."





Ook deze frituur moest eraan geloven. - Baert Marc Hogedrukreiniger Plaskie had afgelopen weekend de handen vol om de gevel van zijn woning opnieuw toonbaar te maken. "Het is gelukkig wel geen echte graffiti", vertelt hij. "Ik krijg het mits de nodige moeite wel weg met nagellakverwijderaar. Ik zal wel nog wat van dat product moeten kopen. Daarna zal ik wel nog met 'White Spirit' en een hogedrukreiniger aan de slag moeten om het goedje helemaal weg te krijgen. Zo'n tekening op je huis, dat wil je toch niet hé (lachje). Ik hoop echt dat ze de daders vatten. Van mij mogen ze die hier alles laten opkuisen. Dan dacht een mens eens van een rustig weekendje te genieten. In de plaats kan je je gevel beginnen schrobben..."



Gisteren was Plaskie erin geslaagd de tekening zo goed als te verwijderen maar de gevel helemaal schoonkrijgen wordt geen sinecure. De politie werd erbij geroepen en heeft proces-verbaal opgesteld. "Ik woon hier sinds februari. Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Ik ga ervan uit dat ik een toevallig slachtoffer ben..."





Vandalenstreken Ook vanop diverse andere plaatsen in de gemeente waren er meldingen van vandalenstreken, al spant de Veldkantstraat wel de kroon. Daar werd ook een brievenbus vernield en een paar huizen verder dan de fameuze penis-tekening werden het rolluik en de muur van een woning beklad met een onsamenhangend opschrift. Ter hoogte van rusthuis Heilig Hart werden dan weer enkele wagens beklad. Achter de hoek, aan de Charleroyhoeve, werd op een busje van de Strijkwinkel eveneens een penis getekend met een spuitbus.



Burgemeester Marleen Mertens (CD&V) had zaterdag weet van een tiental meldingen die bij de politie zijn binnengekomen. "Eén in de Kerkstraat in Humbeek, twee in de Pastoor Wouterstraat, waaronder op de frituur, één in de Lagesteenweg, één in de Daalstraat en dan in totaal dus vijf in de Veldkantstraat."