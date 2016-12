"Onveiligheidsgevoel beu dus ik verhuis"

Isabelle Ots is het onveiligheidsgevoel in Strombeek-Bever dermate beu dat ze gaat verhuizen. In haar appartementsgebouw is er al tot drie keer toe ingebroken en ook in het plaatselijke bankkantoor werd ze al eens bedreigd. "De maat is vol", zucht ze. "Strombeek-Bever is niet meer wat het was. Ik trek richting Londerzeel of Zaventem, zodat ik mij weer veilig voel."

De 35-jarige Isabelle Ots woont al drie jaar in de Rozenlaan. "Het eerste jaar viel nog mee, maar het tweede jaar werd ik al meer geconfronteerd met allerlei kleine criminaliteit. Het laatste jaar loopt het helemaal de spuigaten uit. Er zijn al drie inbraken of minstens pogingen tot geweest in het appartementsgebouw waar ik woon. Gisteren kwam ik thuis en de voordeur stond open. Het slot was stuk. De politie heeft alles onderzocht, maar zonder spoor van de daders. Gelukkig zijn de deuren van onze appartementen wel goed beveiligd."

In het plaatselijke Fortis-bankkantoor was het ook al eens prijs. "Daar werd ik door drie jongeren bedreigd. Ik moest mijn geld afgeven. Gelukkig ben ik rustig gebleven en heb ik mij uit de voeten kunnen maken." Het geeft Ots allemaal een zeer onbehaaglijk gevoel. De donkere dagen zijn dan ook geen pretje voor haar. "Zelfs de wijkagent heeft me al gewaarschuwd dat ik als jonge alleenstaande vrouw beter niet alleen in het donker rondloop. Maar dat is niet altijd evident als je moet werken. Dan ben je sowieso niet voor 18 uur thuis." Ots hoopt dat ook de buren af en toe een oogje in het zeil houden en helpen om het veiligheidsgevoel te verhogen.

Ooit anders

Ots groeide op in Koningslo. "Tien jaar geleden heb ik ook al eens een tijdje in Strombeek-Bever gewoond. Het verschil is groot, want toen was alles nog gemoedelijk en tof. Na de breuk met mijn vriend ben ik weer naar hier verhuisd, maar dat is geen wijze beslissing gebleken. Ik voel mij hier absoluut niet meer veilig. De politie kan daar op zich weinig aan doen, ik begrijp dat ook wel. Het gaat volgens mij om politieke keuzes. Ik ben het nu echt beu. Ik werk in Vilvoorde, maar ga nu uitkijken naar een stek in de omgeving van Beigem, Londerzeel of Zaventem. Daar is er sowieso minder criminaliteit."



Het onveiligheidsgevoel in Strombeek-Bever is al langer een heikel thema. Geregeld wordt de deelgemeente van Grimbergen geteisterd door inbraakgolven. Het voorbije jaar werden nog extra camera's geplaatst op een aantal overlastgevoelige plekken. Na een inbraak bij een gemeenteraadslid weerklonk onlangs ook weer de roep om camera's met nummerplaatherkenning te plaatsen, maar die valt nog steeds in dovemansoren bij het gemeentebestuur.