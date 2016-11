Gsm-toestel van Rainer Cornelis is terecht

Mozkito

"Ik was vandaag (gisteren, red.) in de tuin aan het werken", vertelt vader Christophe. "Onder een struik vond ik de gsm. Hij ligt nu in een bak met rijst (om het vocht eruit te trekken, red.), dus we weten niet of hij nog werkt. Maar het is toch een positief gegeven na alle miserie. De vraag blijft wel hoe die gsm daar terechtgekomen is. Verloren tijdens hun vlucht? Of kregen de daders toch wroeging na het zien van onze oproepen?"



De woning van de ouders en broer van Rainer grenst aan hun restaurant De Verleiding langs de Ninoofsesteenweg. De inbraak gebeurde zaterdagavond. De oproep van de familie om het gsm-toestel terug te brengen werd sinds zondag duizenden keren gedeeld op sociale media. (TVP)