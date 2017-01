Kasteel van Zuurbemde is een koopje

Een investeerder uit Tessenderlo heeft gisteren het Kasteel van Zuurbemde gekocht voor 540.000 euro. Hij wil het helemaal opknappen en dan tegen een flinke meerprijs weer verkopen. BART CLAES

De notaris informeert een man, die een potentiële koper aan de lijn heeft, over de verkoop. - Bollen Kathleen Denruyter van het notariskantoor Stefan Smets klopte gisteren in CC De Kruisboog af op 540.000 euro. Een drietal kandidaten boden flink tegen elkaar op, maar uiteindelijk bleef het hoogste bod lager dan ook de notaris had verwacht. Een koopje, vond ook de koper. Voor die prijs heeft hij een wat afgeleefd kasteel in het groen van de Velpevallein met 35 kamers en 4,2 hectare grond. Het uithangbord van Zuurbemde ook.



Wie koopt er een kasteel? "Een investeerder", zegt de jongeman uit Tessenderlo, die voorts anoniem wil blijven. "Ik wil het kasteel helemaal restaureren en dan weer verkopen. Ik zal er dus niet zelf gaan wonen. Voor mij is investeren geen beroep, eerder een hobby." Die flink wat kan opleveren, dus. Tenzij er de volgende twee weken op het notariskantoor een hoger bod wordt uitgebracht, want dan volgt er een nieuwe en definitieve openbare verkoop.



De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot in 1820. Toen bouwde Edmond-Charles de la Coste het middelste gedeelte van het kasteel in neoclassicistische stijl. De twee zijvleugels in hoefijzervorm kwamen er in 1850 bij.





Woonzorgcentrum De jongste decennia was het kasteel in gebruik als woonzorgcentrum. Omdat zorggroep Oase er niet kon uitbreiden en omdat het gebouw verouderd was, werd uitgekeken een nieuwe locatie. In november vorig jaar opende Oase het nieuwe woonzorgcentrum Den Boomgaard in Glabbeek, goed voor 90 kamers en 28 serviceflats. De bewoners verhuisden van Zuurbemde naar Glabbeek en het kasteeltje staat sindsdien leeg. De uiteindelijke bestemming van het kasteel is beperkt, want het ligt in parkzone. De koper mag er wonen of een rust- en verzorgingstehuis uitbaten. Er is immers nog een uitbatingstoelating tot oktober 2024 van kracht.