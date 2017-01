Huis brandt uit terwijl bewoners elders feesten

Het nieuwe jaar is erg slecht begonnen voor een koppel uit Bunsbeek. Terwijl ze oudejaar vierden in Leuven, brandden het dak en de bovenverdieping van hun pas gerenoveerde huis in de Schoolstraat helemaal uit. De woning is onbewoonbaar. Het vuur ontstond wellicht aan de houtkachel.

De brandweer aan de oprit van de woning. - Tom Van de Weyer

De overbuurvrouw van het koppel zag zaterdagavond rond kwart over negen vlammen komen uit het dak van de woning. De bewoners, een jong koppel, waren niet thuis en vertoefden in Leuven op een oudejaarsfeest. Ze keerden naar huis terug nadat familie hen had gebeld met het sombere nieuws. "Na een uur was de brand volledig onder controle", zegt kapitein Rudi Saboo van de brandweer van Tienen. "We hebben zowel buiten als binnen in het huis moeten blussen. De kamers op de bovenverdieping zijn in de as gelegd. Het dak is zwaar beschadigd. Door het blussen liep het gelijkvloers waterschade op." Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) onderbrak zijn oudejaarsfeest toen hij het nieuws van de politie vernam. "Een brand komt altijd ongelegen, maar dit is voor die mensen een wel heel ongelukkig moment", zegt Reekmans. "Ik moet hier zijn om hen steun te verlenen. De stad biedt hen een tijdelijke noodopvang aan, maar intussen heeft het koppel onderdak gevonden bij de ouders."