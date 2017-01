"We waren hier afgelopen weekend nog met enkele mensen aan het werk"

Zelf aan de slag

"Ik heb op het werk een telefoontje gekregen van mijn vrouw", zucht de eigenaar. "Zij had het zelf via-via vernomen. We zijn hier nog niet ingeschreven, dus het was voor de hulpdiensten ook niet zo eenvoudig om ons te contacteren. We hadden deze woning gekocht omdat het hier een rustige en betaalbare streek is. De plannen waren volledig klaar en enkele weken geleden zijn de voorbereidende werken van start gegaan. We deden dat zelf, met hulp van familie en vrienden. Echte uitbreekwerken hadden we nog niet gedaan. Maar alles wat weg moest, staat nu nog recht, terwijl alles wat moest blijven staan, tegen de grond ligt. Afgelopen weekend waren we hier nog met enkele mensen binnen aan de slag. Stel je voor dat het dan ingestort was..."



De gemeente gaf intussen de opdracht om de woning volledig te slopen. "Enkele restanten van muren dreigen ook nog om te vallen", klinkt het. "We willen ook voorkomen dat de bijgebouwen, die nu gevrijwaard bleven, ook schade oplopen. Ook de openbare veiligheid mag niet in het gedrang komen." (KBG)