'Glabbeekse kanonskogel' viseert frietchinezen

Afgelopen maandag gingen de deuren van Olli's frituur open. In de koeltoog liggen niet meteen de gewone lekkernijen. Alles lijkt wel in jumbo-formaat te zijn. En dat heeft een reden.



"Door het geweldig succes van onze 'vleesmonsters' of satés, die tussen 350 en 480 gram wegen, hebben we nu ook besloten om een zelfbereide gehaktbal buiten de gewone proportie te maken", zegt Olli. "De gehaktbal, die we tot Glabbeekse kanonskogel gedoopt hebben, weegt om en bij de 400 gram. Een gewone gehaktbal weegt slechts 180 gram."



Opmerkelijk is dat je voor zo'n 'hoop' vlees niet veel moet betalen: slechts drie euro.



"Dat is een eerlijke prijs, vinden wij", zegt Olli. "Hiermee willen we de mensen ook duidelijk maken dat ze vaak te veel betalen voor hun vleesjes bij heel wat frituren, vooral diegene die door Chinezen worden overgenomen. Daar moet je maar liefst twee euro betalen voor een gewone curryworst, terwijl je die voor 0,35 euro aankoopt. Dat is de mensen bestelen."



En ook wat betreft frieten hanteert Olli schappelijke prijzen. "Het klopt dat de aardappelprijzen gestegen zijn en dat met de euro alles duurder geworden is, maar het zijn de frituristen die de prijzen fors omhoog jagen. En dat is niet nodig. Hier kan je voor vijf euro een familiepak kopen en daarmee heb je met het hele gezin goed gegeten. En wij lijden daarom geen verlies."