Unubold (20) wordt na elf jaar in België uitgewezen vlak voor huwelijk

De 20-jarige student uit Gistel werd vorige week door de politie meegenomen naar een gesloten instelling. Esmee zit intussen alleen in hun appartement en is naar eigen zeggen de wanhoop nabij. "Unubold is al sinds zijn twaalfde in België. Hij is perfect geïntegreerd en spreekt vlekkeloos Nederlands. Zijn middelbaar heeft hij afgewerkt in Oostende, daarna ging hij 'human resources' studeren. Om financiële redenen is hij daarmee moeten stoppen. We zijn nu bijna twee jaar samen. Toen zijn laatste beroep tegen het bevel om het land te verlaten werd verworpen, hebben we beslist om te trouwen. Ik wil mijn vriend niet kwijt", zegt een aangeslagen Esmee.



Het koppel stapte in augustus naar het gemeentehuis om te kunnen trouwen. "Er moesten eerst enkele papieren in orde gebracht worden met de ambassades van ons land. Dat hebben we gedaan. De laatste keer dat we in het gemeentehuis waren, kregen we te horen dat er alleen nog maar moest worden vastgesteld dat we echt samenwoonden. Er werd een afspraak gemaakt op 29 september, om 7 uur." Die dag stond echter niet de wijkagent voor de deur, maar een combi. Unubold moest, samen met zijn mama en zus, mee naar het bureau. "Ook ik wou meegaan, maar dat mocht ik niet", vertelt Esmee. "Er werd ook niet gezegd waar ze heen werden gebracht. Ze zeiden alleen maar dat ze mijn vriend zouden verhoren en dat hij twee uur later terug zou zijn. Dat bleek niet te kloppen. Ze hebben hem naar een gesloten instelling gebracht. Hij vindt het verschrikkelijk. Ik zit hier ondertussen helemaal alleen. Ik voel me zo machteloos."