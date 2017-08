Spreeuwendans verdeelt dorp

Duizenden spreeuwen nestelen zich in de bomen langs de Groene 62 in Snaaskerke. Dat is niet naar de zin van buurtbewoners, die hun wagen elke dag bedekt zien met vogelpoep. De brandweer spuit nu iedere avond water naar de spreeuwen om ze te verjagen. "Nochtans zouden de dorpsbewoners net fier moeten zijn op zo'n spreeuwendans", zegt expert Nicolas Brackx. TIMMY VAN ASSCHE

Er valt tegenwoordig heel wat te beleven in het anders slaperige Snaaskerke bij Gistel. Na de eerdere klachten over bruin leidingwater liepen er nu bij het stadsbestuur verzuchtingen binnen over spreeuwen. In de hoge bomen in de Dorpsstraat langs de Groene 62, de populaire fietsroute van Oostende naar Torhout, zoeken elke avond duizenden en duizenden spreeuwen een slaapplekje. Het gaat om een natuurlijk fenomeen, omdat de vogels zich opmaken voor de verre trek naar het zuiden.



Toch is niet iedereen fan van dit tafereel. De auto's die nabij de bomen parkeren, liggen bedekt met vogelpoep.



"We ontvingen tientallen klachten per mail en telefoon van spreeuwenpoep op auto's, maar ook op kledij die hangt te drogen aan de wasdraden", vertelt Jan Willems (CD&V), gemeenteraadsvoorzitter en inwoner van Snaaskerke. "Elk jaar komen er wel spreeuwen naar het dorp, maar de groep is dit jaar wel heel groot. Het dorp is duidelijk in twee verdeeld: de één vindt de passage van de spreeuwen vervelend, de ander vindt het net prachtig."





Geluidskanon De klachten vielen niet in dovemansoren bij het stadsbestuur. De brandweer is deze week al enkele avonden paraat vanaf 21 uur. Met hun brandweerslang spuiten ze opgepompt beekwater naar de vogels om ze te verjagen.



"Als dat niet helpt, zullen we wellicht moeten overschakelen op een geluidskanon", zegt brandweeroverste Frank Vanhixe. "Het heeft alleszins geen zin om slechts één avond met water te sproeien. We moeten de handeling herhalen", pikt burgemeester Bart Halewyck (CD&V) in. Hij probeert de kerk in het midden te houden. "Op zich is dit een mooi natuurfenomeen. Soms moet je de natuur haar werk laten doen, want ze heeft ook haar rechten. Maar we kunnen de klachten niet zomaar negeren. Samen met het Agentschap Natuur en Bos hebben we ook nog andere afschrikmethodes besproken, zoals het inzetten van valken."





Tijdelijk Voor de voorstanders hoeven de spreeuwen zeker niet verjaagd te worden.



"Je kan er prat op gaan dat de vogels elke avond tussen 20.30 en 20.45 uur neerstrijken. Maar 's ochtends, rond 6.30 uur, vertrekken ze weer. Overdag vertoeven ze in de omliggende landbouwvelden", zegt Bart Hindryckx, zaakvoerder van de buurtwinkel, die uitkijkt op de bomen. "Ik vind het een mooi tafereel. Akkoord, de vogelpoep op de auto's ziet er niet appetijtelijk uit, maar dit is slechts tijdelijk. Binnen twee, drie weken zijn de vogels vertrokken."



Ook zouden enkele bewoners klagen over het geluid dat de spreeuwen produceren. "Oké, wie met het raam open slaapt, kan er iets van horen. Maar als je raam dicht is, word je helemaal niks gewaar", meent Bart. Buurtbewoonster Carine treedt hem bij. "Willen mensen niet meer genieten van de natuur? Dat is toch een van de redenen om in Snaaskerke te wonen?", is ze duidelijk.