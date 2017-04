Al tiental klachten na gifwolk, "maar gedupeerden kunnen lang op geld wachten"

Ook Nancy De Moor van Kruideniertje Nancy diende klacht in. - Bart Boterman

"Een vloed aan klachten is het zeker niet, aangezien toch een kleine 900 mensen werden geëvacueerd en heel wat handelszaken moesten sluiten", zegt burgemeester Bart Halewyck (CD&V). De klachten werden ingediend door de uitbaters van twee restaurants, een hoevewinkel, een B&B en een kruidenierszaak, enkele inwoners die hun hotelkosten willen terugvorderen en een inwoner die een morele schadevergoeding vraagt. Nancy De Moor van Kruideniertje Nancy op de hoek van de Leegstraat en de Zevekotestraat sliep zelf in Hotel Ten Putte. Heel wat klanten hadden die dag ook brood bij haar besteld. Ook zij diende klacht in, niet alleen om haar inkomstenverlies te recupereren, maar ook de hotelkosten. "Ik was vrijdag al om 4.30 uur wakker en wilde graag in een goed bed slapen", vertelt Nancy. In totaal vraagt ze een kleine 600 euro terug. Carlos Senaeve uit de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel mocht zijn huis niet meer in en sliep ook op hotel. "Ik kon niet anders, dus eis ik mijn geld terug, uit principe", zegt Carlos.