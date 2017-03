Volksfeest duurt zes dagen

De dag waar iedereen naar uitkijkt, is uiteraard zondag 2 april, wanneer de eigenlijke Ronde van Vlaanderen gereden wordt. "We willen zoveel mogelijk mensen op de Vesten krijgen om er een groot volksfeest te vieren", vertelt Jens Heyman van de stad Geraardsbergen. "De Vesten wordt volledig ingericht als volksdorp met een groot scherm waarop de Sporza-uitzending te volgen is, eet- en drankstandjes, kermisattracties en er is na de wedstrijd tot 20 uur een afterparty." Omdat er verschillende passages zijn op de Muur - juniores, vrouwen en mannen - wil de stad de toeschouwers zo snel mogelijk op de Vesten krijgen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. "Daarom organiseren we er vanaf 8 uur een ontbijt, in samenwerking met bakkerij De Vesten." Reserveren voor een ontbijt met koffie (vijf euro) via info@bakkerijdevesten.be of op 054/41.23.13.

Workout

"Na het ontbijt willen we zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen met een 'body workout'. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. We zetten geen tenten om niet de indruk te wekken dat er viptenten op de Vesten staan. Er zal maar één kleine vipformule in het Abtenhuis zijn. We gaan bewust voor openheid en toegankelijkheid voor iedereen. Er zullen heel wat randparkings zijn en die zullen allemaal netjes aangeduid worden. De inwoners van Geraardsbergen vragen we om hun wagen thuis te laten", besluit burgemeester De Padt.



De Ronde passeert zondag 2 april rond 14.40 uur in Geraardsbergen (mannen). De juniores passeren al rond 10.30, 11.50 en 12.15 uur en komen om 12.40 uur aan. De vrouwen passeren rond 13.30 uur.