Meer dan 4,2 miljoen verduisterd

Als sinds de jaren 80 treedt de 65-jarige advocaat Guy D.B op als curator voor het gerecht. Hij had als opdracht zoveel mogelijk geld te recupereren na faillissementen door inboedel te verkopen en zo schuldeisers aan hun centen te helpen. Dat heeft de man en zijn vrouw geen windeieren gelegd, want het koppel pronkte graag met zijn dure wagens, kunstwerken, een luxe-appartement in Knokke en een villa in het zuiden van Frankrijk. Eind juni vielen speurders plots het advocatenkantoor van het koppel in Geraardsbergen binnen. Daarbij werden computers, wagens en andere luxeproducten in beslag genomen. Het parket weigerde van meet af aan elke commentaar. Tot de zaak deze week behandeld werd voor de rechtbank van Koophandel in Oudenaarde. Toen werd de omvang van de fraude pas echt duidelijk.



"Omdat D.B de afhandeling van die faillissementen maar bleef uitstellen, stelde de rechtbank van Koophandel Joris De Smet en mezelf aan om de taken van D.B over te nemen. Nadat we de dossiers hadden opgevraagd, werd snel duidelijk dat één en ander niet pluis was. Nazicht van de rekeninguittreksels wees op een grootschalige fraude. Geld dat bedoeld was voor schuldeisers, versluisde D.B naar zijn rekening. De teller staat voorlopig op 4,2 miljoen euro, maar we hebben nog niet alle dossiers kunnen bekijken", zegt advocaat Eric Flamée.



Flamée en zijn collega De Smet maakten hun bevindingen ook over aan het parket van Oudenaarde waardoor tegen het advocatenkoppel niet alleen een zaak loopt bij de rechtbank van Koophandel, maar ook een strafonderzoek. 'Het is nu onze taak om zoveel mogelijk van dat gefraudeerd geld te recupereren zodat de schuldeisers alsnog aan hun centen geraken", geeft Flamée nog mee.