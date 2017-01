Koppel toch in cel voor babymishandeling

Op 27 december alarmeerde Rebecca d.R. de hulpdiensten omdat ze zich zorgen maakte over haar baby. Het meisje was luid aan het huilen en wist van geen ophouden. In paniek was Rebecca met haar dochtertje vanuit haar woning in de Abdijstraat naar het huis van haar vader in de Pachterstraat getrokken.

Shakenbabysyndroom

De toestand van E. was zo zorgwekkend dat artsen meteen beslisten om de baby over te brengen naar het UZGent. Omdat alles wees op het shakenbabysyndroom (dat wordt veroorzaakt door een baby hard en lang door elkaar te schudden) werd de politie op de hoogte gebracht. Ook omdat het kindje onlangs al eens op de spoed was opgenomen. Na een onderzoek van twee dagen werden de ouders van E. opgepakt en opgesloten in een cel in het politiecommissariaat van Geraardsbergen. Omdat rechercheurs op dat moment enkel maar aanwijzingen hadden van babymishandeling, maar geen harde bewijzen, werd het koppel de dag nadien opnieuw vrijgelaten.



De ouders schreeuwden meteen hun onschuld uit.



"Wij zijn geen moordenaars en zouden ons kind nooit iets aandoen", klonk het. Volgens de moeder, die nog twee kinderen uit vorige relaties heeft, is het helemaal anders gegaan dan de politie dacht. "Mijn zoontje is vorige week op ons dochtertje gesprongen. Ze heeft toen verschillende keren moeten overgeven en ze kreeg een epileptische aanval. We zijn meteen naar de spoeddienst gegaan. Daar hebben ze na onderzoek gezegd dat alles goed was. Dinsdag kreeg ze opnieuw zo'n aanval. Xavier heeft haar toen bewusteloos aangetroffen en heeft mij verwittigd. Ik dacht echt dat ze dood was", verklaarde Rebecca na haar vrijlating.



Toch bleven de speurders zich vragen stellen over dat verhaal en ze besloten de gsm van beide ouders te onderzoeken. Daaruit zou nu blijken dat de vader en moeder van E. onder één hoedje speelden om de daden van de vader te verdoezelen. Daarop gaf de onderzoeksrechter aan de politie van Geraardsbergen de opdracht op de Xavier V. op te pakken en over te brengen naar de gevangenis.



Eén dag later werd ook Rebacca d.R. opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Beide ouders zijn nu door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van kindermishandeling.