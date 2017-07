Bewoner in levensgevaar na zware brand

Na een woningbrand op de Oude Steenweg in Geraardsbergen verkeert één van de bewoners in levensgevaar. Davy D.R. (39) slaagde er wel nog in om zijn schoonvader en vriendin uit de brandende woning te redden. "Hij ademde daarbij heel veel rook in en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst", vertelt Philippe Dugernier, onderofficier bij brandweerpost Geraardsbergen.

In de nacht van zaterdag op zondag werd het centrum van Geraardsbergen werd opgeschrikt door een felle brand in een rijwoning op de Oude Steenweg. "De oproep kwam binnen om 3.28 uur. Bij aankomst sloegen de vlammen al door de ramen. De drie bewoners had de brandende woning langs de achterkant al verlaten. Eén van hen verrichtte daarbij een ware echte heldendaad. Hij redde zijn schoonvader en vriendin uit de vlammenzee maar verkeert nu zelf in levensgevaar door het inademen van rook. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis in Aalst. Zijn schoonvader raakte ook bevangen door de rook en ligt in het ziekenhuis van Geraardsbergen. Zijn vriendin raakte niet gewond", vertelt onderofficier Philippe Dugernier.

Grote schade

Zeventien brandweermannen van post Geraardsbergen hadden de handen vol om het vuur onder controle te krijgen. "De woning van het gezin brandde helemaal uit. Ook een aanpalende leegstaande woning ging grotendeels in de vlammen op. Een derde woning liep schade op aan het dak maar die valt al bij al nog mee. De bewoners hoeven hun woning niet te verlaten. Om het huis te beschermen voor de regen, hebben we een groot dekzeil aangebracht. Verder liepen ook drie woningen aan de overkant van de straat en een geparkeerde wagen smeltschade op door de extreme hitte. Onze manschappen zijn nog tot een stuk in de voormiddag bezig geweest met nablussen. Ze kregen daarvoor versterking van een tankwagen van brandweerpost Ninove", gaat Dugernier verder.



Bij de interventie raakte ook een brandweerman gewond. "Samen met enkele collega's drong ik door tot op de zolderverdieping van de zwaarst getroffen woning. Eén van hen werd daar geraakt op de schouder door een vallende balk. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis", geeft onderofficier Dugernier nog mee.



Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) kwam zich 's nachts nog van de situatie vergewissen. "De vader kan maandag samen met zijn dochter terecht in een huisje in de Gavers. Daarna kijken we verder voor een nieuwe woning. Wat de schoonzoon betreft kunnen we alleen maar hopen dat alles goed komt met hem. Ondertussen blijft het bang afwachten", reageert De Padt. Davy D.R. werd gisteren in een kunstmatige coma gehouden. Vandaag proberen artsen hem uit die coma te halen.