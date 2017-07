15-jarige vist Duitse obus uit Dender

De obus die Max uit de Dender heeft gevist. - Frank Eeckhout

Het was donderdag de tweede dag dat Max Geeroms langs de oevers van de Dender vertoefde, want sinds kort heeft de jongen een nieuwe hobby. "Ik heb mij een vismagmeet aangeschaft. Die laat ik aan een lang touw in de Dender zakken in de hoop oud ijzer boven te halen. Je kan met zo'n magneet stukken tot 130 kilogram boven halen. Eens aan de oppervlakte heb je dan wel hulp nodig om dat op het droge te krijgen", legt Max het principe van de vismagneet uit.



Bij zijn eerste zoektocht in de Dender haalde de tiener al een fiets uit het water. Donderdagavond, in de Geraardsbergse deelgemeente Idegem, was zijn buit echter heel wat opmerkelijker. "Ik was al een tijdje bezig toen er plots iets groot en zwaar vastklikte aan mijn magneet. Ik trok de vismagneet uit het water en zag meteen dat het een soort bom was. Ik legde het ding op het droge en fietste naar huis. Samen met mijn papa ben ik dan teruggekeerd en hebben we de politie gebeld. Die sloot de omgeving meteen af en contacteerde de ontmijningsdienst Dovo. Bewoners die hun wagen langs de Dender hadden geparkeerd, werden verzocht die te verplaatsen. Daarna werd iedereen aangemaand om binnen te blijven. Wij werden verzocht om plaats te nemen aan de andere kant van de rivier", vertelt Max.



Omstreeks middernacht kwam Dovo het oorlogstuig ophalen.