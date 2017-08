"We zaten helemaal onder de smeerlapperij"

In anderhalf jaar hebben de huurders het huis van Mady Verhulst omgetoverd tot een vuilnisbelt.



Na een jaar procederen, heeft de eigenares het jonge gezin met drie kleine kinderen eindelijk uit haar huis gekregen. Voor de opkuis van haar rijwoning in de Reepstraat in Geraardsbergen kon Mady zaterdag op een zevental vrienden en kennissen rekenen.



"Na de oproep was de respons enorm. De opkomst valt echter tegen. Gelukkig hebben drie vrienden de woning deze week volledig leeggemaakt en al het afval op de koer gedeponeerd. Maar de woning is onherstelbaar beschadigd", vreest Mady. Het was dan ook een huzarenstukje om het rijhuisje leeg te maken.



"Met ons drie zijn we zo'n 28 uur in de weer geweest om alle kamers leeg te maken. Het is echt onvoorstelbaar wat we hier allemaal hebben aangetroffen. De schuiven lagen vol met uitwerpselen. Blijkbaar moesten de drie kleine kinderen steeds op hun kamer blijven en deden ze hun behoefte in de kasten. Het gezin heeft ondertussen een woning gekregen van het OCMW maar ook daar hebben de buren al klacht ingediend voor sluikstorten. De kinderen van het gezin zijn even wegggehaald om te wassen en propere kleren aan te trekken maar mochten nadien terugkeren. Dat is echt onverantwoord", vertelt één van de helpers.



Zij komen liever niet met hun naam in de krant want nu het gezin vertrokken is in de Reepstraat, komen de tongen pas echt los.