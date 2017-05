Zware beats op feeëriek domein

Het prachtige kasteel van Ooidonk zal op 8 juli het decor vormen voor een nieuw dancefestival. Enkele Gentse ondernemers hebben de handen in elkaar geslagen om met 'Beauville' een unieke beleving te creëren voor elke bezoeker. SABINE VAN DAMME

Het kasteel van Ooidonk aan de rand van Gent spreekt tot de verbeelding. De weelderige Franse tuinen, de majestueuze slotgracht en de feeërieke kasteelvijver vormen een sprookjesachtig droomdecor voor een zomers openluchtfestival. De sfeer van de zestiende eeuwse renaissance hangt er nog. De organisatoren beloven het publiek een mix van meeslepende electro en deep house.





Foodville Het muzikale luik werd verzorgd door 'huistroubadour' Red D. Deze Deinse dj stelde een kwalitatieve line-up samen met lokale en nationale dj's met internationale faam, waaronder John Noseda (Wecandance), San Soda, Nico Morano, Maxim Lany en Olivier Tjon (Goodlife). Chef-kok Sam d'Huyvetter (brasserie Boulevard, Blvd boutique) verzorgt de foodville, waar foodies ongetwijfeld hun gading zullen vinden.





Goud Om de rijke geschiedenis van de locatie in de verf te zetten, wordt het festival gehuld in het thema 'Dancing is Gold'. "Steeds meer festivalgangers maken werk van hun look en veel mensen houden van een themafeest", weten de organisatoren. "Sommigen doen het met een 'touch of gold', anderen komen volledig in goud gebodypaint. Iedereen doet wat hij wil, maar het resultaat moet een happy massa blinkende mensen zijn."





Afterparty De organisatie houdt de lippen nog stijf op elkaar over de uitstraling en opbouw, maar geeft alvast mee dat het kasteel een hoofdrol speelt op het festival. Behalve een danszone zal er ook een ligweide zijn langs de kasteelvijver en uiteraard ook heel wat randanimatie. "We zijn op alles voorbereid. Zo zijn er voldoende tenten voorzien om ook bij regen de mensen een aangenaam festival te bezorgen."



Het festival sluit om 1 uur de poorten, maar er is nog een afterparty tot 5 uur in de tuin van 'Ile hors Ville', wat verder op de Kortrijksesteenweg.





Goede doel Beauville belooft niet alleen een schitterend evenement te zijn, er wordt ook aan de samenleving gedacht. Een deel van de ticketverkoop gaat naar een lokaal goed doel, de vzw 'tout bien/okidoki', waarvan de gentse actrice Barbara Sarafian meter is. Het initiatief 'Hey, hoe gaat het?' van die vzw ijvert voor preventie van zelfmoord bij jongeren.



Beauville vindt plaats op 8 juli van 13 tot 1 uur in het kasteel van Ooidonk in de Ooidonkdreef 9 in Deinze, met onder andere Red D ft. Lady Linn, Housekeepin' en Maxim Lany. Tickets kosten deze maand nog 24 euro, daarna 29 euro. Meer info op www.beau-ville.be.



Meer info over het goede doel op www.heyhoegaathet.be.