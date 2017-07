Zo leert Wolf de kneepjes van het vak

Al weken steelt Wolf, de vier maanden oude pup van de Gentse politie, de harten op sociale media. Gisteren zaten we een voormiddag in zijn spoor tijdens zijn opleiding en zagen we hoe de 'schattigaard' zich klaarstoomt. "Wolfje is goed bezig", vindt zijn baasje en agent Nico. JURGEN EECKHOUT

Het hondenteam van de Gentse politie bestaat dit jaar vijf jaar. - James Arthur Onlangs postte de politie een foto van Wolf tijdens zijn opleiding op een politieboot. Het is maar een van de vele prikkels waaraan het beestje wordt blootgesteld. "Een politiehond mag geen schrik hebben", legt het hoofd van het hondenteam Michael Brinkmann uit. "We moeten hem daarom uitdagen en leren omgaan met verschillende situaties. We laten hem eens kennis maken met paarden en koeien, met andere mensen, met lawaai. Want een van de testen op zijn ingangsproef, is zijn reactie bekijken wanneer een schot wordt gelost."



Wolf is net vier maanden en eigenlijk nog iets te jong voor zijn opleiding. Daarom bereidt zijn baasje en agent Nico hem daar geleidelijk op voor en leert hij de pup de kneepjes van het vak. Wolf kan met zijn ogen stelen omdat hij trainingen bijwoont met de zes andere honden van het Gentse hondenteam, dat dit jaar vijf jaar bestaat.



"Al leren de andere honden hem niks. We laten ze zelfs niet met elkaar optrekken, anders ontstaat er een hiërarchie. Ze krijgen 38 uur training per trimester", gaat Brinkmann verder. "Ze krijgen gehoorzaamheidstraining, leren iemand zoeken, leren hoe ze iemand moeten aanvallen als die niet wil luisteren naar de agenten, hoe ze zich moeten gedragen als we iemand in de boeien slaan. We leren hen omgaan met lawaai, zoals bommetjes en geweerschoten."





Bijttraining: een crimineel leren uitschakelen op commando. - James Arthur Afschrikmiddel "Sommige honden groeien door en worden na extra opleidingen misschien wel een drugs - of explosievenhond. Maar de honden dienen in het echte leven vooral als afschrikmiddel. Een hond is als een wapen: je kunt hem niet iedere keer op iemand laten afstormen en bijten. Maar ze zorgen er ook voor dat mensen niet met ons de confrontatie aangaan. Toestanden zoals in Amerika zie je bij ons niet. Zo blijven het aantal bijtincidenten nog erg beperkt. We leren onze honden hoe ze sociaal moeten zijn, maar ook hoe ze zich moeten gedragen als ze aan het werk zijn."





Gehoorzaamheid: netjes naast het baasje blijven lopen. - James Arthur Bijttraining Bij zo'n training wordt rekening gehouden met het weer, het aantal keer dat hij de 'aanvalsman' (de man in het bijtpak, red.) heeft aangevallen. "Het is niet de bedoeling dat de honden oververmoeid zijn na een training. Na de training gaan ze met hun baasje mee naar huis. Ze verblijven niet in een kennel. Maar de hondentraining stopt niet als ze de politieterreinen verlaten. We steken er dus veel tijd in."



Wolf heeft dan nog niet zo veel kracht en snelheid als de andere leden van het hondenteam, toch laat hij zich niet onbetuigd. Met veel goesting stort hij zich op de aanvalsman, die hem en de andere honden extra uitdaagt door met zijn armen te bewegen. Ondanks zijn jonge leeftijd luistert Wolf erg goed naar zijn begeleider. Wanneer Nico 'los' roept, laat Wolf effectief los en loopt hij terug naar zijn baasje. Dan volgt een beloning. "Dan krijgen ze een snoepje of mogen ze bijten in de bijtworst. Dat vinden ze heerlijk."



Na de bijttraining geeft de aanvalsman ook feedback aan de begeleiders, bijvoorbeeld wanneer de honden technisch iets verkeerds hebben gedaan.





Kracht en behendigheid: springen over hindernissen. - James Arthur Mechelse herder Wolfje is net als zijn collega's een Mechelse herder. "Die honden zijn het meest geschikt voor de job. Ze weten perfect wat ze moeten doen en denken niet te veel na. Maar ook een rottweiler of een poedel met de juiste karaktertrekken komt in aanmerking om een politiehond te worden, al moeten ze natuurlijk wel een bepaalde kracht hebben. Die honden worden door onze mensen privé aangekocht. Qua karakter weet je niet op voorhand of ze geschikt zullen zijn als politiehond. Maar je kunt er wel aan werken."