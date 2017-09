Welkom bij de hipste paters van Europa

Centrumdirecteur Walter Van Wouwe in de kerk met mooie stoelen, knap parket, designverlichting en een computergestuurde klimaatregeling die de temperatuur aanpast aan het aantal aanwezigen . - Foto's Wannes Nimmegeers

Achter de kerk in de Voskenslaan werd het oude klooster al vele jaren geleden afgebroken. Er woonden nog een handvol paters in een groot en verouderd pand. In de plaats kwam een enorm nieuw religieus centrum meet onder andere een kapel, een bibliotheek, zes bedrijven, appartementen en een grote vleugel studentenkamers. De blikvanger is echter de gloednieuwe kerk. "Dat we een kerk bouwden op het moment dat het aantal kerkgangers zo sterk achteruit gaat, riep wel wat vragen op bij heel wat mensen. Maar we willen tonen dat het ook anders kan. We hebben een kerk van de toekomst gebouwd: geen lelijke schilderijen en beeldhouwwerken zoals je die tegenkomt aan elke muur van kerken en kloosters, maar strak en tijdloos design. We hebben ze ook niet naar één of andere heilige genoemd. Deze kerk heet 'De Parel'", legt centrumdirecteur Walter Van Wouwe uit.



Het is niet alleen bij design gebleven. "We hebben een klimaatregeling die nagaat hoeveel mensen er zich in de kerk bevinden en de temperatuur daar aan aanpast. Bovendien is dit gebouw bijna energieneutraal."



"Een misviering is altijd voor een beperkt aantal mensen. Er is plaats voor zo'n 180 gelovigen, maar we willen ook moderne technologie gebruiken om nog meer mensen te bereiken. Daarom hebben we een eigen regiekamer en kunnen vier camera's of smartphones tegelijkertijd beelden streamen. Die beelden gaan naar onze regiekamer en van daar gaan de beelden rechtstreeks naar YouTube. We hebben een eigen kanaal met ons eigen journaal", aldus Walter.



De vier resterende paters, twee Vlamingen en twee Duitsers, doen intussen aan cohousing. Samen met 16 anderen hebben ze hun intrek genomen in een gebouw op de site, de eerste religieus geïnspireerde cohousing zeg maar. "En eigenlijk valt dat heel erg mee", zeggen Chrisje Vandewalle en Fons Van Wielendaele. "We hebben ons huis overgelaten aan onze kinderen en zijn hier in april ingetrokken. Die paters zijn geen kwezels, ze kennen hun wereld. We moeten ons zeker niet inhouden omwille van hen."



In de bib heeft een van de paters redemptoristen een enorme glasraam gemaakt. Maar in plaats van één en al bijbelse taferelen is er ook plek voor een voorstelling van de evolutietheorie en zijn er zelfs twee mannen te zien die mekaar innig omhelzen. "We zijn nu eenmaal een vrij ruimdenkende orde. En ja wij passen wel degelijk binnen de grote koepel van de katholieke Kerk", zegt Walter.



Het moderne centrum kwam er niet zonder slag of stoot. "Er was wel wat afgunst. Andere kerken vreesden dat alle gelovigen plots hier in dit modern gebouw zouden komen zitten. Maar we hebben ook al bezoekers gehad voor wie dit niet hun ding is. Maar de kerk lokt wel gelovigen. Vroeger hadden we 60 gelovigen in de kerk. Bij onze laatste mis waren dat er 170. We hopen dat dit een voorbeeld kan zijn voor andere kerken in de rest van de wereld."



Nog één ding zou de site kunnen afmaken. "We zouden graag de oude kerk hier afgebroken zien. Die past niet meer in het geheel. Maar of we daar ooit toelating voor krijgen is twijfelachtig."



Er is een open dag op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober, vanaf 10 uur aan Overwale, achter de kerk aan de Voskenslaan.