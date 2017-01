Vrijend koppeltje leidt aandacht af van inbraak bij slager Hogeweg

Een vijfkoppige bende inbrekers kon zondagavond tussen 22.30 en 23 uur op een sluwe manier toeslaan bij slagerij Van de Velde - Van Tomme in Sint-Amandsberg. Een koppeltje, dat deel uitmaakte van de bende, omhelsde elkaar zodat het voor voorbijgangers leek alsof er niets verdachts aan de hand was.

Lieven Van de Velde en Emmy Van Tomme staan er nog van te kijken hoe gewiekst de bende tewerk ging aan de Hogeweg. "Een klein kwartier hebben ze geprobeerd om binnen te breken", zegt Lieven. "Je ziet een koppeltje eerst aanbellen om te zien of er iemand thuis is. Dan begint de man aan onze toegangsdeur te prutsen, terwijl een vrouw en nog drie anderen op de uitkijk staan. Passeert er een voertuig, dan stopt de man met de deur te forceren en begint hij met de vrouw te vrijen. Ze lijken wel het mooiste koppel van de hele wereld." De man moest verschillende keren zijn inbraakpoging staken om naar de buitenwereld geen argwaan te wekken.

Kluis weg

Na twee mislukte pogingen raakt de bende uiteindelijk binnen. Het koppeltje blijft samen met een derde persoon op de uitkijk staan, terwijl twee anderen de slagerij binnenstormen. "Ze rukten meteen het alarmsysteem kapot, sleurden een kluis van 50 kilogram naar buiten en trokken ons kassasysteem kapot. Jammer genoeg hebben ze heel veel geld buitgemaakt."



De zaakvoerders van de bekende slagerij plaatsten de camerabeelden, waarop de bende duidelijk te zien is, op Facebook. "We willen iedereen waarschuwen, want zo'n vrijend koppeltje ziet er inderdaad niet verdacht uit. Zelfs onze buurvrouw zag het koppeltje, maar stelde zich terecht geen vragen. Het is duidelijk een professionele bende." Ondertussen werden de beelden al honderden keren gedeeld.



(JEW/TVPG)