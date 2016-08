Verongelukt tijdens ritje naar tankstation

Een 24-jarige motard uit Wondelgem is maandagavond om het leven gekomen na een verkeersongeval in de Kapiteinstraat in Wondelgem. Habib Mazlout werd er op het T-kruispunt met de Driemasterstraat aangereden door een wagen en belandde door de klap tegen een geparkeerd voertuig. JURGEN EECKHOUT EN SARAH VANDOORNE

Habib Mazlout. - JEW "Habib was iets voor 22 uur met zijn motor vertrokken van bij ons thuis in de Morekstraat richting het tankstation aan de Wiedauwkaai", doet zijn mama het verhaal. "Hij zei me nog dat hij echt niet lang zou wegblijven. Even snel tanken zodat hij vandaag (gisteren, red.) zonder problemen op zijn werk zou geraken. Hij wilde zo snel mogelijk thuis zijn."



Op het kruispunt van de Kapiteinstraat met de Driemasterstraat ging het mis. Habib reed in de richting van het station van Wondelgem. Net op dat moment draaide een 35-jarige man met zijn Peugeot uit de Driemasterstraat de Kapiteinstraat in. De motard kon de auto niet meer ontwijken en botste tegen de wagen. Door de klap werd Habib weggeslingerd en belandde hij tegen een geparkeerd voertuig, net voor fotograaf Nollet. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar de jongeman overleed ter plaatse.



Zijn overlijden veroorzaakte een schokgolf in de Gentse deelgemeente.



"We zijn helemaal in shock", zegt zijn moeder. Zij, haar man en Habibs broer kwamen maandagavond ter plaatse. Daar stortten ze volledig in. "Mijn man en zoon zijn nu naar het ziekenhuis om de papieren in orde te brengen om Habibs lichaam naar Tunesië te laten repatriëren. Daar gaan we hem op een traditionele manier begraven."





Grote broer Habib was erg graag gezien in Wondelgem en dat blijkt ook uit de tientallen berichten die op zijn Facebookprofiel geplaatst werden. Op de plaats van het ongeval werden ook al bloemen gelegd. Shauni Verbeke verloor naar eigen zeggen zelfs haar grote broer. "Je was mijn bodyguard, mijn grote broer die er altijd was voor iedereen. Je deed nooit iemand pijn en had het hart op de juiste plaats. Ik wilde zo graag dat je je ogen open deed, maar je zei niets en ik kon je stem niet meer horen. Ik kan je niet meer ambeteren voor een laatste keer, we kunnen niet meer duojumpen, we kunnen gewoon niets meer doen."



De 35-jarige bestuurder die betrokken was bij het ongeval had niet te veel gedronken, maar moest zijn rijbewijs wel voor 15 dagen afgeven. Op de plaats van het ongeval heeft het verkeer in de Kapiteinstraat voorrang op het verkeer dat uit de zijstraten komt. Dat staat duidelijk aangegeven met het voorrangsbord en de haaientanden aan iedere zijstraat. Het ongeval wekt heel wat ergernis op bij de buurtbewoners. Ursula De Wever, die aan het station van Wondelgem woont: "Mijn vader heeft hier al een ongeval gehad, ook met een motor. Levensgevaarlijk is het hier".