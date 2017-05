Vergunninghouders massaal op de bon

Wie in de Burgstraat richting Gravensteen rijdt, heeft het misschien al gezien. Er staan twee verbodsborden op een steenworp van elkaar verwijderd. Het eerste verbodsbord heeft als onderbord: 'uitgezonderd bus, taxi en prioritaire voertuigen'. Een tiental meter verder staat wéér een verbodsbord, met onderschrift 'uitgezonderd vergunninghouders'. Heel wat leveranciers, maar ook handelaars en bewoners uit die buurt, allemaal mét een vergunning om in het autovrij gebied te rijden, gingen ervan uit dat zij daar wel degelijk mogen passeren. Niet dus. Bijkomend probleem: wie uit de Jan Breydelstraat richting Gravenseen rijdt, ziet geen verbodsbord om rechtsaf te slaan, en ziet ook het verbodsbord met 'enkel vergunninghouders' niet. Ook dat leverde al een fiks aantal boetes op. Aan de Burgstraat is dus duidelijk een betere signalisatie nodig. Maar heel wat handelaars durven zich niet te veel roeren, omdat ze ook leveren aan of samenwerken met het stadhuis. De trieste recordhouder kreeg de afgelopen dagen al 17 boetes binnen. Aan 55 euro per stuk.

Taxi's inzetten

Ondertussen ligt het hele systeem van vergunningen onder vuur. Het voetgangersgebied is nog eens opgedeeld in zones, en er zijn vergunningen per zone nodig. Die zone mag je dan enkel binnen via een bepaalde route. "Onzin", vindt bijvoorbeeld Christian Delens van B&B De Waterzooi op het Veerleplein.



"Ik heb 10 parkeerplaatsen, maar die liggen in 3 verschillende zones. Mijn bezoekers vinden zo al de weg niet, laat staan dat ik ze ook nog eens moet uitleggen hoe ze aan een parkeerplaats kunnen raken. Bovendien moet ik de passagiers 'toevoegen' via internet om in het autovrij gebied naar een garage te rijden. Maar ik kan maar een beperkt aantal nummerplaten per 24 uur ingeven. Als gasten 's morgens vertrekken en de nieuwe komen 's avonds toe, lukt het al niet meer. Ook hun bagage afzetten aan de B&B is onmogelijk geworden. We zijn bijna verplicht taxi's in te zetten om het laatste stuk te overbruggen, of zelf te sleuren."



Ook heel wat leveranciers zijn de situatie in Gent nu al beu. Ze krijgen boetes, verliezen tijd of vinden de weg niet. Sommige loodgieters en andere technische diensten komen alleen nog in Gent-centrum werken met een extra premie. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) gaf zelf al toe dat het systeem van vergunningen te ingewikkeld is.