Termont pakt dealers Brugse Poort hard aan

Waterpijpbar Pascha Lounge: ook tien weken. - Wannes Nimmegeers

De Brugse Poort kampt al jaren met een ernstig drugsprobleem. Dat er in een aantal café's drugs werd gedeald, is een publiek geheim. Getuige daarvan de invallen van december en januari jongstleden in de Bevrijdingslaan. Toen kreeg het drugsmilieu in de wijk een zware klap. In december werden zestien personen opgepakt voor het dealen van drugs. In januari volgden nog eens tien arrestaties in dezelfde wijk. De daders bleken te opereren vanuit verschillende café's in de Bevrijdingslaan.



Burgemeester Daniël Termont is de overlast beu en heeft nu drie café's op een boogscheut van mekaar een sluitingsbevel opgelegd. "Over de precieze omstandigheden kunnen we weinig kwijt", klinkt het op het kabinet van burgemeester Termont. "Er zijn politie-acties gweest. Daarbij werden in de betrokken zaken drugsfeiten vastgesteld. In samenspraak met het parket heeft de burgemeester sinds kort de mogelijkheid handelszaken te sluiten in gevallen van drugs of mensenhandel. In het verleden werden wel al café's tijdelijk gesloten maar dat had dan te maken met geluids- en andere overlast.



Wie de café's aan de buitenkant ziet, zou niet vermoeden dat er drugs circuleren. In één geval gaat het om een theesalon. Dat wordt voor zes weken gesloten.



Aan de overkant van de straat bevindt zich een waterpijpbar, die tien weken de deuren moet sluiten. Dezelfde straf geldt voor Café Rouge.



Zulke drastische straffen voor drugsfeiten zijn eerder zeldzaam in Gent. In 2009 werd een café in de Zuidstationstraat gesloten waar cocaïne werd gedeald. In 2016 werd in de Bevrijdingslaan al een café voor acht weken gesloten.