Sfeervolste opener in jaren

Tot voor een paar jaar begonnen de Gentse Feesten nog op zaterdag met de artiestenparade. Na jaren van kritiek werd die stoet afgeschaft. Twee jaar geleden was er een rouwstoet voor het afschaffen van de originele artiestenparade. Vorig jaar was er dan de langste fanfare. Gisteren was het lang wachten. Pas om 22.30 uur kwam er een echt feestelijke opening. Dat begon met het in brand steken van houten palen op de green naast de Stadshal. Die brandden een drie uur. Een sfeervolle opener. Meteen daarna lieten de vele verenigingen die actief zijn tijdens de Gentse Feesten hun eigen vuurmandje op. Dat ging van de Gentse politie tot Pierkes poppentheater. Elke 20 seconden ging er eentje de lucht in. Zo ontstond een spoor van het Braunplein tot Polé Polé, Baudelo en het Laurentplein.

De Gilde van de Stroppendragers liet een vuurmandje de lucht in. - Wannes Nimmegeers

Mooie opwarmer

Iedereen was het er over eens. Dit was de meest sfeervolle opening van de Gentse Feesten tot nu toe. "Het is echt heel erg strak getimed", zegt Erik De Rycke van de Gilde van de Stroppendragers. "Het is in een stuk gezelliger dan de parade waar we ook in mee liepen. Het is een mooie opwarmer. Maar ons topmoment volgt pas vrijdag met de ommegang", zegt Erik, die al sinds 1978 meeloopt met de stroppendragers.