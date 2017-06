Rosse buurt draait weer op volle toeren

Er woedt al enkele jaren een verwoede strijd tussen de stad en de rosse buurt vlakbij de Zuid. In het verkiezingsprogramma van sp.a-Groen in 2012 werd zelfs beloofd de rosse buurt te verhuizen, weg uit het centrum. Maar dat blijkt veel moeilijker dan gedacht. En dus nam burgemeester Termont (sp.a) al enkele tussentijdse maatregelen, om de prostitutie in Gent aan banden te leggen en in het gareel te houden. Zo werden een aantal stedenbouwkundige vereisten opgelegd aan de bars. De kamers van de prostituees moesten bijvoorbeeld 9 vierkante meter groot zijn, en over een alarmknop en sanitair beschikken. Alleen wie daarmee voor een bepaalde datum in orde was, kon een geschiktheidsattest krijgen en mocht open blijven. Heel wat baruitbaters sloegen naarstig aan het verbouwen.



Maar vier panden bleken niet tijdig in orde. De Maxim's, de Cupido's, Babylon en Osiris werden 'definitief gesloten'. Maar de uitbaters legden die sluiting herhaaldelijk en consequent naast zich neer. Zodra de politie die de bars kwam sluiten, verdwenen was, floepten de rode lichten weer aan. De stad stapte naar de rechtbank om de sluiting af te dwingen. Maar die rechtbank heeft de stad nu over de gehele lijn ongelijk gegeven. Niet alleen de sluiting, ook de stedenbouwkundige eisen waarop die sluiting is gebaseerd, is onwettig, zo luidt het vonnis. De rechtbank baseert zich daarvoor op een besluit van de Raad van State van 2016, waarin het raamprostitutiereglement van Sint-Joost-Ten-Node onwettig werd verklaard.