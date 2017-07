Roma bezetten Chalet de Maalte

Het ooit zo prestigieuze Chalet de Maalte is gekraakt. Een tiental Romazigeuners trok erin en duldt niemand in de buurt. Volgens de politie zitten ze er al drie maanden en veroorzaakten ze al een schoorsteenbrand. JURGEN EECKHOUT EN SABINE VAN DAMME

Hotel Chalet de Maalte langs de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem was jarenlang een begrip in Gent. In 2011 stelde het FAVV enkele inbreuken tegen de voedselveiligheid vast. De eigenaar herpakte zich, maar in 2013 waren er opnieuw inbreuken. De maandenlange werken aan de brug op de steenweg zorgden dat het hotel onbereikbaar was, wat voor een financiële catastrofe zorgde. Het bleek het begin van het einde. In 2014 werd de eigenaar beboet door de rechtbank, in juli 2016 werd de zaak failliet verklaard. En nu huist er dus een Romafamilie.





Rondslingerde kleding Volgens de politie zitten ze daar al drie maanden, en zijn ze met een tiental. Enkele roestige oude wagens met Roemeense nummerplaat, rondslingerend speelgoed, met houten planken en paletten gebarricadeerde deuren, en kleren die op de balustrade van het balkon liggen te drogen. De Roma steken hun verblijf in het voormalige hotel zeker niet weg. Arbeiders van de Groendienst vertellen dat ze inderdaad al afval vonden tot in het gras.



Voorlopig veroorzaken de zigeuners nog niet al te veel overlast, al stond de politie wel al enkele keren aan de deur. Dat was ook het geval in de nacht van 28 op 29 april. Toen liep het pand heel wat schade op na een schoorsteenbrand. De krakers hadden, in een poging zich te verwarmen, Allerlei rommel in de haard gekeild en in brand gestoken, maar de vlammen sloegen over op het plafond en het dak. Toen de brandweer aankwam, was er van de Roma geen spoor te bekennen. De spuitgasten vonden wel matrassen terug.





Nutsvoorzieningen Ook het stadsbestuur is op de hoogte van de aanwezigheid van de krakers, en heeft al de nodige stappen ondernomen. "Zo hebben we stappen ondernomen inzake veiligheid en hebben we alle nutsvoorzieningen laten afsluiten", klinkt het op het kabinet van de burgemeester. "Voor de uitzetting van die mensen kan de stad echter niet zorgen. Dat moet de curator, die nu het gebouw beheert, regelen."



Er zijn geruchten dat het stad geïnteresseerd zou zijn om het pand aan te kopen en opnieuw in zijn oude glorie te herstellen, maar veel beweging zit er voorlopig niet in dat dossier.