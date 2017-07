Porsche gestolen aan voetbalplein

De eigenaar had zijn Porsche geparkeerd op de openbare parking aan het voetbalplein van FC Latem in de Hoge Heirweg. De daders wisten perfect hoe ze met de wagen moesten omgaan. "Normaal gezien is het onmogelijk om die wagen op te tillen zonder dat het alarm afgaat", zegt woordvoerder Werner Vlaeminck van de politie Schelde-Leie. "De daders moeten heel goed met elektronica kunnen omgaan, want ze konden het alarm en trackingsysteem uitzetten. We hebben dus te maken met professionals." Ook opvallend: de dieven gebruikten een takelwagen om toe te slaan, maar toch heeft niemand iets opgemerkt. "Nochtans is een wagen takelen niet op één, twee, drie gebeurd", aldus Vlaeminck. De politie patrouilleert regelmatig in het inbraakgevoelige Sint-Martens-Latem, maar niemand merkte de takelwagen met bijhorende Porsche op. De eigenaar van de wagen is volledig ten einde raad en plaatste een opsporingsbericht op Facebook. "Want tot op heden is mijn auto niet meer te traceren", zegt slachtoffer Eddy B. Zijn bericht werd op enkele uren tijd ruim 1.300 keer gedeeld. De man diende een klacht in bij de politie, die de diefstal zeer ernstig neemt en de zaak verder onderzoekt. Voorlopig is er nog geen spoor naar de daders. Mogelijk bieden de camera's met nummerplaatherkenning op de Kortrijksesteenweg soelaas. (JEW)