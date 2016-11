Pas 22 jaar oud, geen filmopleiding en hot in Hollywood

Een scène uit de kortfilm 'A Broken Man' met Koen De Graeve. - James Arthur

Voor Julien ging de bal aan het rollen met zijn eerste kortfilm 'A Broken Man'. "Die film werd op meerdere filmfestivals getoond en in Texas viel ik zelfs in de prijzen", zegt Julien. "Ik probeerde op de filmfestivals wat contacten te leggen voor een groter filmproject, gebaseerd op die kortfilm. Ik keek vooral naar de Britse en Duitse markt, maar de interesse kwam verrassend genoeg uit de Verenigde Staten." Global Genesis Group uit Los Angeles wil met hem in zee.



Zijn kortfilm A Broken Man had Koen De Graeve (ook bekend van Loft en De Helaasheid der Dingen) in de hoofdrol. Het gaat over een Belgische boer die tijdens de Eerste Wereldoorlog geconfronteerd wordt met een keiharde Duitse generaal. Julien was 19 jaar toen de film werd ingeblikt en kwam nog maar pas van de schoolbanken in het Atheneum van Gentbrugge. Aan het resultaat was dat zeker niet te zien. De film werd onder andere genomineerd voor de kortfilmselectie van het filmfestival in Cannes. Tot nu toe was regisseren meer een ambitie dan een beroep. Zijn liefde voor de film begon toen hij als 17-jarige voor Nederlands een kortfilm moest maken. Hij volgde nooit een filmopleiding, maar creëert In het dagelijks leven reclamefilmpjes. Maar nu lijkt de doorbraak toch dichtbij voor autodidact Julien.



"Voor het uitbrengen van de langspeelfilm zijn er twee mogelijkheden. Het droomscenario is dat de film in goede aarde valt bij de grote filmdistributeurs. Dan kan hij opgepikt worden en opgenomen worden in het programma van de cinemaketens zowel in Europa als in de VS. Dat is geen evidente route. Denk maar aan Erik Van Looy die pas na lang wachten zijn film alsnog opgepikt zag worden. Het andere scenario is dat de film op zelfstandige basis wordt uitgebracht. Dat zorgt nog steeds voor een bereik dat groot genoeg is om winst te draaien."