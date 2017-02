Papa scheert haar dochter (14) af als straf

Een vader die als straf het hoofd van zijn dochter kaal scheerde, riskeert 18 maanden cel. De Gentse Tsjetsjeen A.K. berispte de tiener omdat ze te lang uit geweest was en wat gedronken had. Het meisje is getraumatiseerd en woont niet meer thuis.

Gsm afnemen, Facebook overnemen... niets was A.K. vreemd om het gedrag van zijn tienerdochter te controleren. Vanaf begin 2016 hield hij haar zelfs 8 maanden in isolement: enkel om naar school te gaan, mocht ze buiten. Dochter D. vluchtte het huis uit en bleef weg tot een gat in de nacht. Onder haar deken had ze kussens en pruiken gelegd, maar haar vader ontdekte dat. Hij belde de politie en gaf zijn dochter als vermist op. Toen ze weer thuis was, nam hij een tondeuze en scheerde haar hoofd kaal. D. verzette zich, maar haar stiefmama zou haar in bedwang gehouden hebben. Daarop nam A.K. zijn kaalgeplukte dochter mee naar de families van haar vrienden met wie ze uitgeweest was. "Kijk, jullie hebben dit gedaan", snakte hij naar hen. Toch blijft A.K. vinden dat hij als goede vader opgetreden heeft. "Hij wou dat ze beschaamd was om nog uit te gaan", klinkt de verdediging. 's Anderendaags moest D. met een hoofddoek naar school om een inhaaltoets te maken. Daar barstte ze in tranen uit. De directeur belde de politie. Het parket werd ingelicht De vader riskeert 18 maanden cel, de stiefmoeder 8 maanden. Hun dochter, die niet meer thuis woont, draagt nu hair extensions en vraagt om dat te betalen. Daarnaast vraagt haar voogd ad hoc ook een morele schadevergoeding. Vonnis op 15 februari.



(SVDA)