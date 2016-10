Panikerende homo wurgt agente met sjaal

Twee weerspannige twintigers uit Gent riskeren tot 10 maanden cel na een aanval op politieagenten. Een van beiden (25) had amok gemaakt op het verjaardagsfeestje van zijn nicht toen een onbekende party crasher een probleem maakte van zijn homoseksuele geaardheid. De politie moest erbij gehaald worden. Daarop schoot de homo in paniek. Toen hij even alleen was met een vrouwelijke agente, had hij er niet beter op gevonden om haar te proberen wurgen met haar eigen sjaal. De vrouw hield twee ontstoken nekwervels over aan het incident en haar werkgever vraagt 4.500 euro schadevergoeding voor de 23 dagen dat ze niet kon gaan werken daardoor. "Maar de feiten dateren van augustus 2014, in het midden van de zomer. Waarom droeg die agente eigenlijk nog een sjaal? Moeten wij daarvoor aansprakelijk worden gesteld?", pleit zijn advocaat. De homo zelf ziet zijn fout amper in. "Ik weet er niet veel meer van. Dit heb ik nog maar één keer meegemaakt, dus het is niet alsof ik dit dagelijks doe."



De tweede feestvierder (29) begon agenten te schoppen nadat zij hem op de grond probeerden te boeien. De man kreeg het gevoel dat hij op zijn beurt ook gewurgd werd en beet van zich af. Hij riskeert vijf maanden cel en 600 euro boete, zijn kompaan 10 maanden en dezelfde boete. De twee kennen hun straf op 2 november.



(SVDA)