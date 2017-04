Oeps, rotonde Dampoort in verkeerde richting opgereden

Ja, er is aardig wat veranderd de voorbije week op de Gentse wegen, maar de laatste keer dat we het controleerden, rijden we nog altijd rechts. Deze ongelukkige chauffeur draaide gisteren in de verkeerde richting de Dampoort op en kwam oog in oog te staan met aanstormend verkeer. Gewoon verstrooid of toch de kluts kwijt door het circulatieplan? Iedereen kwam er gelukkig zonder brokken van af. (EDG)