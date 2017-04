Nieuwe wagen bekrast uit homohaat

Op de dag dat de Gentse politie een foto verspreidde van twee mannelijke flikken die hand in hand lopen, viel er in de Rabotwijk alweer een triest geval van homohaat te betreuren. Iemand trok met een sleutel diepe krassen in de nieuwe wagen van Kristof en zijn partner Tristan. De Seat Leon had het koppel nog maar sinds vorige vrijdag.

Sinds de oprichting van het Meldpunt Homo- en Transfobie in 2013 liepen er al 45 meldingen binnen. Met de foto wil de Gentse politie dus nog eens de aandacht vestigen op het meldpunt en vooral slachtoffers oproepen om telkens aangifte te doen. "Allemaal zeer goed, maar wij willen dat hier in de Rabotwijk gewoon iets concreets gebeurt", zegt Kristof nadat woensdag zijn wagen van 5 dagen oud bekrast werd in de Victor Frisstraat. "Onze wijkagent en de gemeenschapswacht doen dan wel hun best, de homohaat is nog steeds dezelfde gebleven. Daarnaast merken we ook dat het vandalisme, sluikstorten en kraken hier in de buurt toeneemt. Het sluikstort wordt wel systematisch opgeruimd, maar de basis van het probleem blijft."



Ruim anderhalf jaar geleden kwamen Kristof en zijn vriend Tristan terecht in de multiculturele wijk, waar ze van een krot een gezellig huis maakten. Van bij het begin kregen ze af te rekenen met homohaat. Het koppel werd er zelfs al aangevallen. "Sindsdien is de situatie hier niet verbeterd", getuigt Kristof. "Bijna wekelijks worden we verbaal hard aangepakt. Soms krijgen we een rochel naar ons gespuwd. Onlangs nog hebben twee mannen onze scooter vernield." Het jonge koppel zou bijna een boek kunnen schrijven over wat het al meegemaakt heeft. Maar mensen met de vinger wijzen, doen ze niet. Enerzijds omdat ze ook wel goeie buren hebben, anderzijds omdat ze vrezen voor hun veiligheid.