Moeten 500 ambtenaren straks examen afleggen voor eigen job?

Bij het stadsbestuur sloeg het nieuws in als een bom. "Ik ben verbolgen", zegt schepen van Personeel Martine De Regge (sp.a). "De minister speelt politieke spelletjes en meer dan 500 goed werkende personeelsleden dreigen daar nu het slachtoffer van te worden." "Ik heb de beslissing van de minister in de pers moeten vernemen. Pas deze morgen is de officiële communicatie van de minister bij ons via de post aangekomen, drie maanden na de invoering, ook dat maakt mij boos", aldus De Regge. "Bij die 500 ambtenaren is er nu grote paniek. Voor hen dreigt totale rechtsonzekerheid. We zullen juridisch advies inwinnen om te kijken op welke manier we deze situatie kunnen rechtzetten."

"Examen niet nodig"

De stad wil onder andere laten uitzoeken of de 500 getroffen ambtenaren nu een examen zullen moeten afleggen voor de job die ze al 12 jaar of langer uitoefenen, met het risico dat externe kandidaten hun job inpikken. "Ze hebben destijds al aan een examen meegedaan om die job te krijgen, dus in onze ogen was een nieuw examen niet nodig. Bovendien kost het organiseren van dergelijke examens handen vol geld, dat zou compleet waanzinnig zijn."



"In sommige gevallen gaat het om mensen die zowat hun hele leven als contractueel hebben gewerkt. Door de aanpassing te doen probeerden we die mensen een goed pensioen te garanderen net op het moment dat de Vlaamse regering aan die pensioenen zit te morrelen. Voor een poetsvrouw die haar hele carrière werkt aan de stad zou onze ingreep bijvoorbeeld een verschil van 4 à 500 euro aan pensioen schelen", aldus De Regge.



Het stadsbestuur werd door Homans beschuldigd van 'cliëntilisme' met het oog op de komende verkiezingen. Martine De Regge reageert. "Dat die benoemingen nu gebeuren heeft helemaal niets te maken met de nakende verkiezingen. De regering heeft drie jaar geleden aangekondigd dat de pensioenen gemengd zouden worden berekend. Tot voor kort was de regel dat wie zijn tien laatste jaren als ambtenaar een statutair contract had, een volwaardig statutair pensioen kreeg. De nieuwe regeling betekent dat men een pensioen krijgt op basis van het gedeelte statutair en het gedeelte contractueel dat men werkte. Dat zou ingaan op 1 juli 2017. Daarom hebben we die maatregel genomen en laten ingaan op 1 juni 2017. Daar kwam een pak juridisch werk bij kijken maar met verkiezingsgewin heeft die timing helemaal niets te maken. Binnen een jaar zijn die ambtenaren dat al lang vergeten. De enige die dit politiek wil uitbuiten is de minister op de kap van 500 hardwerkende ambtenaren."



Homans zelf vindt dan weer dat haar niets te verwijten valt. "Sinds april wist de stad dat we een onderzoek voerden. Als ze de regels en de procedures hadden gevolgd, had ik niets moeten vernietigen", aldus Homans.