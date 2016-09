Man die maandenlang hond afranselde, barst in tranen uit voor rechter

Een Gents arbeider (36) is gisteren in tranen uitgebarsten voor de rechter nadat hij maandenlang zijn hond Billy had afgeranseld omdat het beest niet meer zindelijk was.

"Ik weet dat ik fout ben geweest", snikte de beklaagde. De man sloeg zijn huisdier vrijwel dagelijks, omdat het beestje, dat al 14 jaar oud was, in zijn zetel zijn behoefte deed. "Frustrerend, want elke ochtend was het van dat", zucht de arbeider. De feiten kwamen aan het licht toen de gang van zijn appartement vol bloed hing en de buren getuigden dat hij zijn hond "alweer mishandeld had". Zowel de rechter als de procureur lieten hun afgrijzen kennen. "Nooit is er eens naar de dierenarts geweest om het probleem aan te pakken", klonk het. Het dier is intussen naar een asiel gebracht. Zijn baasje riskeert drie maanden cel, 1800 euro boete en een verbod om dieren te houden. Vonnis op 11 oktober. (SVDA)