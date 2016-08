Hondje vast in snikhete wagen

Een hondje heeft gisteren in Gent meer dan uur opgesloten gezeten in een snikhete auto omdat zijn baasje weigerde het portier te openen. Annelore Mattelaer (22) uit Zwevegem moest rond die tijd een examen reddend zwemmen afleggen in zwembad De Rozebroeken. Haar moeder Nancy bleef op haar dochter wachten toen ze een witte maltezer opmerkte in een wagen, die geparkeerd stond in de zon. Toen haar dochter terugkwam van haar proef, gingen ze binnen vragen wie de eigenaar kon zijn. "Een vertrouwde klant, zei men ons en ze vroegen om niet meteen de hulpdiensten te bellen", aldus Annelore. "Toen we het hondje na een halfuur zagen verslappen en nog steeds niemand opdaagde besloten we toch de brandweer te bellen." Toen die ter plaatse waren en op het punt stond het raam van de wagen te breken, kwam de eigenaar opdagen. "Hij was woest en vond het normaal dat hij zijn hond zo achterliet. De hulpdiensten moesten hem vragen om naar zijn hond te kijken in plaats van ruzie te maken. Hij stapte zelfs in zijn auto en reed daarbij bijna enkele mensen aan." Uiteindelijk bedaarde de man, liet hij zijn hondje uit de auto en kreeg het water van een van de zwembadmedewerkers. (TVPG)