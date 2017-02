Honderd meter meegesleurd, twee gebroken ribben

De auto werd herleid tot een stuk schroot. - JEW

Ben Abdallah had woensdagnamiddag net zijn zoon afgezet op zijn werk bij Volvo en was op weg naar huis. "Om de werken aan de Hogeweg te vermijden, reed ik via de Singel richting Weba", doet hij zijn verhaal. "Ik naderde de overweg, maar werd plots gegrepen door een lange goederentrein. Die trein raakte de wagen van mijn zoon vol in de flank waar ik zat achter het stuur. De deur was maar liefst 40 centimeter ingedeukt. Ik hoorde alleen maar het geluid van staal. Het volgende moment verloor ik het bewustzijn." Pas enkele minuten later en ruim honderd meter verder kwam Ben Abdallah weer bij z'n positieven.



"Ik had enorm veel pijn in mijn ribben, maar kon gelukkig meteen mijn benen bewegen. Ik besef dat ik erg veel geluk heb gehad dat ik het overleefd heb. Gelukkig reed de trein niet zo snel." In het Sint-Lucasziekenhuis stelden de dokters twee gebroken ribben vast. Herstellen doet hij voorlopig op de dienst Intensieve Zorgen. "Ademen doet erg veel pijn, maar met pijnstillers is het te doen. Hopelijk mag ik snel naar huis, maar de dokters willen me hier nog wel even houden voor onderzoeken."



Gisteren bezocht zijn familie hem in het ziekenhuis. Ook zij zijn nog in shock. "Vlak na het ongeval belde hij mij", zegt zoon Chokri. "Hij sprak erg langzaam en zei enkel dat de auto kapot was omdat de trein ertegen was gebotst. Toen eindigde het gesprek. Ik was in paniek en wist zelfs niet eens waar hij stond. Gelukkig kon de politie me snel helpen."