Gwendoline (16) en Jens (17) al 5 dagen vermist

Jens (17). - Sam Ooghe

Het meisje vertrok naar haar school, het Edugo in Oostakker, waar ze in haar vijfde jaar decoratie zit. Ze kwam echter nooit aan in Oostakker. Samen met 'Gwendo' verdween haar vriend, Jens Vilain (17). De twee hebben sinds juli een relatie. Politie en Child Focus noemen de verdwijning "niet onrustwekkend", maar het is voorlopig wel tasten in het duister waar Gwendoline zich kan bevinden.



"We worden zot", vertelt Cindy Goossens, de meter van Gwendoline. "Ze is het braafste meisje ter wereld. Als ze twee minuutjes te laat thuis gaat zijn, stuurt ze al een berichtje." De logische denkpiste is dat het koppeltje samen weggelopen is. "Maar dat geloven we niet", vertelt Cindy. "We kennen die Jens nog niet zo goed. Blijkbaar zat hij in een instelling en heeft hij een drugsverleden. Hij is eerder al eens anderhalve maand weggelopen. We zijn bang dat hij haar ontvoerd heeft."



Sinds maandag krijgt de familie van Gwendoline af en toe een sms'je. "Jens stuurde al: 'We zijn in een gebouw' en 'Ze is veilig'. En Gwendoline zelf stuurde ook dat alles goed was, 'want ik ben bij hem'. Maar het is niet zoals ze normaal sms't. We zijn er zeker van dat hij haar gsm afgepakt heeft. Voor ons is dit wél onrustwekkend." Elke tip is welkom bij de politie of bij Child Focus op het nummer 116 000. (OSG)