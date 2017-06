Gentse Feesten worden weer festijn van straatanimatie

De lokroep van het geld is bij de straatartiesten niet in dovemansoren gevallen. Vorig jaar introduceerde de stad een geldprijs voor de beste straatmuzikant en de beste straatact tijdens de Gentse Feesten. Vandaag wordt noodgedwongen een beperking opgelegd van maximum 125 straatartiesten. Er is zelfs een aanvraag uit Australië.

Vroeger werden de Gentse feesten wel eens geroemd omdat er achter elke hoek een verrassing schuilde in de vorm van één of andere straatact. Maar de laatste jaren waren al die spontane en verrassende acts zo goed als verdwenen, omdat steeds meer regels de straatartiesten aan banden legden. Feestenschepen Christophe Peeters (Open Vld) wilde het tij keren met een mooie geldprijs voor de beste artiesten. Dat lijkt te lukken.



"Straatanimatie is één van de hoekstenen van onze Gentse Feesten en sinds de invoering van dit concours is zowel de belangstelling als de kwaliteit van de artiesten duidelijk gestegen", zegt Peeters. "Daarom hebben we het budget nog met 3.000 euro verhoogd, tot 8.000 euro. De beste straatmuzikant en de beste straatartiest krijgen nu elk 2.500 euro. De tweede in elke categorie krijgt 1.000 euro, de derde 500 euro. Het 'concours straatanimatie' loopt van 14 juli om 20 uur tot zaterdag 22 juli om 22 uur."



Twee jaar geleden werd ook het reglement op straatartiesten doorheen het jaar aangepast. Sindsdien mogen ze in Gent gratis spelen, en moeten ze geen vergunning meer 'kopen'. De combinatie van beide ingrepen zorgde voor een explosie aan straatartiesten in de stad. Daarom is er nu een maximumaantal vastgelegd.