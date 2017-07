Feestenvierder in levensgevaar na kwalijke val

Een jonge Franstalige man is vrijdagnacht levensgevaarlijk gewond geraakt op de Gentse Feesten. In de Keizer Karelstraat kreeg hij een trap van een van zijn kameraden, waarbij hij met zijn hoofd op de rijbaan terechtkwam en een schedelbreuk opliep. "De dader probeerde daarna te vluchten, maar samen met mijn collega Gino konden we hem in tijden vatten", zegt taxichauffeur Joeri Cools. JURGEN EECKHOUT, SABINE VAN DAMME

Voor Joeri en Gino leek vrijdagnacht een nacht zoals er zoveel zijn op de Gentse Feesten. Duizenden feestvierders wandelden voorbij hun standplaats in de Keizer Karelstraat aan de Sint-Bavoschool. Maar rond 1 uur werd hun aandacht getrokken door luid geschreeuw.





Schreeuwende man "We zagen een groepje van drie mannen richting Vlasmarkt stappen", vertelt Joeri. "Opeens riep een van hen in het Frans 'laisse moi tranquille, dégage' (laat me gerust, vertrek, red.). Zijn kameraad zat hem langs achteren de hele tijd lastig te vallen en hing wat op hem."



Joeri en Gino zagen hoe de situatie plots volledig escaleerde. "Eerst gaf de schreeuwende man zijn vriend een stoot met zijn arm om hem weg te duwen en vervolgens ook nog een karatetrap op de borstkas." Bruce Lee had nog iets van de agressieveling kunnen leren, want het slachtoffer vloog door de trap twintig centimeter in de lucht. Hij kwam lelijk ten val en belandde met zijn hoofd hard op de rijbaan. "Hij bewoog niet meer. Zijn vriend tikte nog eens op zijn kaak om hem bij bewustzijn te krijgen. Toen het slachtoffer ook dan niet reageerde, liep hij weg."





Achtervolging Joeri twijfelde geen moment en belde de hulpdiensten. Samen met zijn collega zette hij de achtervolging in.



"Op dat moment wisten we niet dat ze elkaar kenden. Maar we moesten hem proberen te stoppen, want camera's er hangen geen camera's op die plaats. Bovendien schoot geen enkele passant ter hulp. Uiteindelijk konden we hem aan het zwembad Van Eyck bij de lurven vatten."



De twee taxichauffeurs wandelden met de dader terug richting Keizer Karelstraat, maar halverwege kon de man zich opnieuw losrukken. Na een nieuwe achtervolging konden Joeri en Gino de dader aan de politie uitleveren.