Enquête over parkeertarieven: zelfs Gentenaars zonder auto vinden ze te hoog

De partij PVDA heeft een grootschalige enquête uitgevoerd over het Gentse parkeerbeleid, en stelt vast dat liefst 8 op 10 Gentenaars zich verzet tegen de verhoogde tarieven, zelfs de helft van de 1.000 bevraagde mensen zonder auto. "De stad heeft geen draagvlak voor dat plan", stelt Tom De Meester.

PVDA bevroeg 1.000 Gentenaars, mooi verdeeld qua woonplaats, opleidingsniveau en leeftijd. Ze stelden dezelfde vragen die de stad stelde bij een parkeeronderzoek in 2015, maar merkten opvallende verschillen bij de antwoorden, nu het parkeerplan effectief is doorgevoerd. "Er is wel een groot verschil tussen universitairen en anderen", zegt De Meester. "De hogere inkomens lijken minder last te hebben van de hogere parkeertarieven."





Verkapte belasting Liefst 62,3% van de respondenten geeft aan niet sneller een parkeerplaats te vinden, sinds het nieuwe plan. 20,6% vindt net wél sneller parkeerplaats, en dat blijk vooral zo te zijn in de Brugse Poort en de buurt Watersportbaan. In bepaalde wijken heeft het plan dus wel degelijk een positieve impact. "Maar in heel veel andere wijken wordt het parkeerplan gezien als een verkapte belastingverhoging. Wij vragen een grondige evaluatie per wijk, en overleg met de bewoners. 82,4% van onze respondenten eist ook overleg." 64% vindt de nieuwe parkeerautomaten niet gebruiksvriendelijk.