Eerste zwoele avond en al meteen stort aan barbecues

Woensdag was het zomers warm, en dat bleef ook woensdagavond nog lang zo. Ideaal weer dus om de openbare barbecues van de stad in gebruik te nemen, zo dachten heel wat Gentenaars. Onder meer aan de Watersportbaan staan er zo enkele exemplaren. Helaas bleek het opnieuw te moeilijk om de overschotten van het meegebrachte gerief netjes in de vuilnisbak te gooien, of gewoon terug mee te nemen naar huis. Ondanks de duidelijke borden met de uitdrukkelijke vraag de plek netjes achter te laten, was het na één zwoele avond alweer een regelrecht stort. (VDS)