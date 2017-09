Eerst schoonvader vermoord, daarna kind met dochter

Ceylan C., die in 2014 op de Henleykaai in Gent de vader van zijn vriendin doodschoot, riskeert dertig jaar cel. Vader Hüsnü C. uit Lokeren kwam op 24 juni van dat jaar verhaal halen bij Ceylan over de relatie met zijn dochter Buzra. Op klaarlichte dag kreeg hij een kogel in het hoofd. Buzra trouwde nadien alsnog met de moordenaar van haar vader. Ze kregen zelfs een kind samen.

In 2013 knoopte Ceylan C. (31) een relatie aan met Buzra C. (23) uit Lokeren. De familie van Buzra was daarvan niet op de hoogte. Op vrijdag 20 juni 2014, aan het einde van Buzra's middelbare school, kwam de jongedame niet thuis. Ze was naar de woning van Ceylan verhuisd, aan de Gentse Henleykaai. "Hij heeft haar meegenomen. Een man van acht jaar ouder met diefstal op zijn kerfstok, een gescheiden man, een vrouwenzot met een reputatie, iemand die volgens zijn eigen nonkel een verkrachter is. Wie zou zoiets aanvaarden?", vraagt Jef Vermassen zich af. Op zaterdag kwam de familie van Buzra verhaal halen in Gent. "Hüsnü, de vader, had zelfs een morning-afterpil bij voor zijn dochter. Ongezien", vindt Walter Van Steenbrugge, die net als Vermassen de familie van Hüsnü verdedigt. Ceylan voelt zich naar eigen zeggen bedreigd. Drie dagen later, op dinsdag 24 juni om 20.45 uur, escaleert de situatie. Hüsnu en zijn schoonbroer, Abdil T., rijden opnieuw naar de Henleykaai. "Om te onderhandelen", zegt Van Steenbrugge. "Hüsnü wilde de situatie zo snel mogelijk oplossen."

Camerabeelden

Vanaf de aankomst van de mannen gaat het snel. Op de camerabeelden is te zien hoe Ceylan een wapen tevoorschijn haalt. Het geweer gaat niet af, en Abdil en Hüsnü proberen de schutter te ontwapenen. Terwijl Ceylan wegloopt, lost hij het probleem op en vuurt. Hüsnu krijgt de kogel in het hoofd. Enkele dagen later sterft hij aan zijn verwondingen.



De feiten spreken niet in het voordeel van de beklaagde. Een dag voor de schietpartij stuurde hij nog een foto van zijn vuurwapen rond. "Ik zou alles voor Buzra doen. Bloed zal vloeien", schreef hij. In afwachting van het proces werd Ceylan vrijgelaten. Buzra en hij begonnen opnieuw een relatie. Ze braken zelfs in in de woning van de familie in Turkije en hadden buiten intieme contacten, zichtbaar voor de buren. "In het huis van de vader. Dat is spuwen op het graf van de man die hij zelf vermoord heeft", vindt de procureur. "En op Facebook pocht hij ook nu nog met vuurwapens. Zoiets verzin je niet. Deze man heeft geen spijt en is gevaarlijk. Ik vorder dertig jaar."



Ondertussen trouwden de twee en kregen ze zelfs een kind. "Maar ook voor Buzra heeft hij geen respect", zegt Van Steenbrugge. "Hij liegt bedriegt haar bij de vleet. Echte liefde, zoals de verdediging beweert? Ik denk het niet."