Eens de avond valt, regeren drugsverslaafden in Kikvorsstraat

Het parkje aan de Kikvorsstraat in Gent is 's nachts een no-gozone. Elke avond maken drugsverslaafden en dronken personen de buurt onveilig, stellen omwonenden. In het afgelopen jaar vond er ook een verkrachting plaats en kinderen beweren aangesproken te zijn door een kinderlokker. In het parkje werd dinsdagavond de 10-jarige Inji overvallen door een gewapende man.