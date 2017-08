Dure etentjes, drank en kledij

Deze foto op Instagram van een fles whisky bracht de bal aan het rollen. - Repro De Spiegeleir

Het was een foto op socialmediawebsite Instagram die de bal deze week aan het rollen bracht. Op de post van een voormalig lid van het dagelijks bestuur van de UGent stond een dure fles whisky afgebeeld, betaald met het budget van de Gentse studentenraad. Ook etentjes in het gastronomisch restaurant Club Het Pand van de UGent en de aankoop van kledij werden betaald met de bankkaart van de studentenraad. Dit alles ter waarde van 633 euro.



Weytjens ontkent niet dat bepaalde aankopen voor privédoeleinden waren. "Maar geen enkel bedrag daarvan is verduisterd, alles is tot op de laatste euro terugbetaald. Hier zit een haatcampagne achter die al een tijdje aan de gang is." Al geeft hij in een interview met Schamper wel toe dat er een probleem is. "Ik heb financieel een moeilijk jaar achter de rug en er zijn zaken gebeurd die niet hadden moeten gebeuren, maar ik heb altijd met goede intenties gehandeld. De maatstaf die we gebruikten binnen de studentenraad om te bepalen wat privé is en wat niet, hebben we te flou gemaakt, maar dit hebben we echt nooit doelbewust gedaan."



Het feit dat bepaalde zaken pas terugbetaald werden nadat een nieuwe ondervoorzitter inzage vroeg in de financiën van de studentenraad, wordt Weytjens kwalijk genomen. Het zet kwaad bloed bij andere studenten die een bestuursfunctie opnemen. "Dat er bij de Gentse studentenraad aan geldverspilling en vriendjespolitiek wordt gedaan, is al langer bekend. Maar deze schandalige feiten tarten elke verbeelding", verklaarde Dries Van Langenhove, studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur aan Schamper.