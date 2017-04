Drie weken circulatieplan: top of flop?

Volgens mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) is het aantal fietsers in Gent de voorbije 2 weken met 22% gestegen. Hij baseert zich daarvoor op de telpalen langs de Coupure en de Visserij. Het regende de voorbije weken nauwelijks, dus het is nog even afwachten of nieuwe fietsers ook bij minder mooi weer hun stalen ros van stal halen, en of ze het ook volhouden in de koude wintermaanden. De Lijn zag het aantal passagiers sinds 3 april met 15% stijgen. En dat is gerekend op basis van de 'gewone ontwaardingen', dus zonder de 50.000 gratis tickets die verdeeld werden om mensen de smaak van het openbaar vervoer te leren kennen. Het openbaar vervoer is in Gent slechts goed voor 9% van de verplaatsingen, wat veel minder is dan in andere steden. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering. De Verlorenkost is waarschijnlijk de knip die het best opgevolgd wordt. Slechts heel uitzonderlijk komt er nog eens een verdwaalde auto doorgereden. Fietsers en voetgangers zijn er nu koning. "Ook de andere knips worden steeds meer gerespecteerd, behalve dan die aan Joremaaie", zegt Watteeuw. "De mensen ontdekken de nieuwe rustpunten in de stad, ik krijg heel wat positieve reacties." Er zijn merkbaar minder auto's in het centrum. Voor een groot deel is dat toe te schrijven aan de beperkte uren voor leveringen in het centrum. Dat moet voor 11 uur gebeuren. Het bezorgt de handelaars in het centrum veel kopzorgen, maar de binnenstad ziet er wel aangenamer uit zonder de geparkeerde busjes. Er rijdt nog meer dan eens iemand in de verkeerde richting door een straat en aan de Joremaaie is het zelfs eerder regel dan uitzondering, maar toch hebben de Gentenaars hun rijgedrag vlot aangepast. De eerste dagen verliepen chaotisch, maar daarna hebben de Gentenaars zich goed aangepast. Ze bleken ook goed voorbereid te zijn.

Missers

Misschien wel het pijnlijkste punt. Unizo waarschuwt voor een 'economisch bloedbad'. "Opvallend is de significante daling in omzet die handelaars en horeca-uitbaters nu al melden, dit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Sommigen maken gewag van een omzetdalingen van 30 tot 50%", zegt Jos Vermeiren van Unizo. "We hopen dat de shoppingzondag van 7 mei en de heropening van de Brabantdam voor een kentering zullen zorgen. We vragen de stad maatregelen te nemen die het vertrouwen van de consument in de Gentse handelaars herstellen." De handelaars maken het centrum, dus moet de stad daar aandacht voor hebben. Straten als de Wondelgemstraat en de Bevrijdingslaan die zijn afgesloten van doorgaand verkeer, zien het meest af. Voor de stad moet op lange termijn gekeken worden, 3 weken is te kort voor een evaluatie.



De Dampoort leek op voorhand al de achilleshiel te worden van het plan, en dat wordt bevestigd. De dagelijkse files aan Dok Zuid, vooral in de avondspits, tonen duidelijk aan dat de Dampoort niet klaar was voor het extra verkeer. De extra signalisatie en verkeerslichten op de rotonde bleken een doekje voor het bloeden en een oplossing lijkt niet echt in het verschiet de eerste jaren. Toch ziet Filip Watteeuw een verbetering op dat punt. "Alleen de avondspits is moeilijker, maar de mensen moeten de nieuwe signalisatie op de Dampoortrotonde nog leren kennen, en we kijken hoe we het daar nog duidelijker kunnen maken."



Door het omkeren van rijrichtingen in straten zijn er een aantal plaatsen ontstaan waar zich blinde hoeken hebben gevormd, wat gevaarlijk is voor alle weggebruikers. Denk maar aan de kruising van de Coupure met de Lindenlei. Daar kan men onmogelijk zien welk verkeer er om de hoek komt. Hetzelfde met de hoek van de Coupure en de Papegaaistraat, of van de Oude Houtlei met de Gebroeders Vandeveldestraat. En zo vallen er nog wel wat op te noemen.



Door een nogal optimistisch beeld op te hangen van het de invoering van het circulatieplan heeft het stadsbestuur behoorlijk wat mensen boos gekregen, vooral zij die wél hinder ondervinden van het plan. Een voorbeeld: nog voor de eerste avondspits begonnen was, had de stad al een persbericht verzonden over de vlekkeloze start van het plan. Een uur later stonden er files aan de Dampoort en aan heel de zuidelijke kant van de stadsring.



Hoewel de cameragordel rond de stad zorgt voor minder autoverkeer in het autovrij gebied, blijft het vergunningensysteem nodeloos ingewikkeld. Dat geeft ook Watteeuw toe. "We bekijken hoe het vereenvoudigd kan worden, zowel voor de aanvragers als voor onze dienst." Het concept van de toegangspoorten (waarbij men slechts langs één kant het centrum in en uit kan) lijkt ons rijp om nog eens te evalueren.